Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca ”interventia autoritatilor este in forta” in Capitala pentru deszapezire, ea sfatuindu-i pe bucuresteni sa ramana acasa daca nu trebuie sa ajunga la serviciu sau nu au vreo urgenta medicala. Firea spune ca niciun cartier nu este izolat, ca mijloacele de transport in comun au fost suplimentate si circula in conditii de iarna si ca nu au fost avarii in reteaua de termoficare, dar ca in Sectorul 2 se furnizeaza agent termic la presiune redusa. Ea avertizeaza ca diseara va fi cod galben de ger in Capitala, iar in week-end va fi ploaie cu gheata.

”Nu exista niciun cartier izolat, avem 770 de autobuze in trafic, 250 de tramvaie si 170 troleibuze. Ele circula in conditii de iarna, dar sunt in statii. Rugamintea mea este ca bucurestenii care nu trebuie sa ajunga la serviciu sau la o urgenta medicala sa ramana acasa, pentru ca va ninge pana la pranz”, a afirmat primarul Capitalei, intr-o interventie la Romania TV, conform News.ro.

Gabriela Firea a sustinut ca ”interventia autoritatilor este in forta”, dar ca, ”din cauza faptului ca ninge in continuare, stratul se depune si daca sunt mai putine masini personale, interventia este mai eficienta”. Firea a tinut sa sublinieze ca ”decizia de neincepere a cursurilor in scoli a fost una corecta, inteleapta”.

”In aceasta noapte nu am avut avarii la RADET dar suntem in dispecerat cu toate institutiile din subordinea primariei. Sunt anumite zone ale Capitalei care primesc agent termic la o presiune mai mica din cauza faptul ca a fost si va fi in continuare ger afara, iar reteaua de termoficare in Capitala este una imbatranita, de aproape 50 de ani”, a mai spus primarul general, precizand ca locuitorii Sectorului 2 primesc agent termic la o presiune mai mica. Gabriela Firea a atras atentia ca diseara va fi din nou cod galben de ger in Capitala, iar pentru week-end prognoza este de ploaie cu gheata, ceea ce va produce polei.

Sursa foto: Agerpres Foto