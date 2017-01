Mai multe statii de metrou din Capitala au fost aglomerate miercuri, in mai multe statii, printre care Unirii, Victoriei, Universitate si Gara de Nord, peroanele si caile de acces fiind pline de calatori, care au fost nevoiti sa astepte mai mult timp pana sa urce in trenuri.

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti – Ilfov spun ca, in unele statii de metrou a fost, miercuri, un numar ridicat de calatori pe peron, in asteptarea trenurilor. Echipajele ISU au facut verificari in statiile Unirii 1 si 2, Victoriei 1 si 2, Universitate, Gara de Nord, Nicolae Grigorescu si Dristor 1 si 2, pentru a preveni eventuale situatii de urgenta, conform News.ro.

In statiile de metrou au fost transmise mesaje in care calatorii erau atentionati ca se circula ingreunat din cauza supraaglomerarii. ISU Bucuresti – Ilfov a precizat ca, in prezent, in statiile verificate nu mai este flux ridicat de calatori. Potrivit Metrorex, pentru dirijarea calatorilor in statiile cu un trafic crescut, respectiv Piata Unirii si Piata Victoriei 1 si 2, a fost solicitat si s-a primit sprijinul Politiei Metrou. "Informam calatorii ca, pentru siguranta transportului si evitarea supraaglomerarii pasajelor de trecere, in special la statiile de corespondenta, pentru perioade scurte de timp, este posibila limitarea accesului in statii, in fata validatoarelor si la nivelul peronului”, au precizat reprezentantii companiei.

Acestia sustin ca Metrorex functioneaza la capacitate maxima, cu 62 de trenuri si trei rezerve, in intervalele cu varf de trafic, respectiv intre orele 07.00 – 9.00 si 17.00 – 19.00) , pe toate toate magistralele. Astfel, pe Magistrala 1 circula, la orele cu trafic intens, 22 trenuri si unul de rezerva, pe Magistrala 2 - 21 de trenuri si unul de rezerva, pe Magistrala 3 - 15 trenuri si pe Magistrala 4 - patru trenuri si unul de rezerva.

"In plus, se asigura succesiunea trenurilor la un interval de: maxim 3 minute la orele de varf pe Magistrala 2, 2-3 minute pe tronsonul comun al Magistralelor 1 si 3 (Eroilor – Nicolae Grigorescu), 5-6 minute in restul timpului”, arata reprezentantii companiei.

Pentru diminuarea supraaglomerarii peroanelor, reprezentantii Metrorex spun ca au fost luate mai multe masuri, printre care evitarea, in perioada de varf de trafic, a sosirii simultane a trenurilor la peroanele statiilor unde se inregistreaza un trafic mare de calatori, iar infrastructura si instalatiile aferente nu permit o dispersare optima a calatorilor, respectiv in statiile Piata Unirii, Piata Victoriei si Dristor. Metrorex precizeaza ca scarile din pasajele subterane de la Universitate si Obor nu apartin si nu sunt gestionate de catre companie. Potrivit celor mai recente date, 600.000 de persoane merg zilnic cu metroul.

Circulatia rutiera pe mai multe drumuri din Capitala a fost ingreunata, miercuri dimineata, din cauza ninsorii. In mai multe zone, tramvaiele, troleibuzele si autobuzele au ajuns in statii cu intarziere, calatorii fiind nevoiti sa astepte mai mult timp in statii. Trotuarele au fost blocate de zapada, astfel ca oamenii au fost nevoiti sa mearga pe drum. Bucurestiul este, miercuri, sub avertizare cod galben de ninsori si vant.

