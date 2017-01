In conditiile in care vremea nefavorabila impune restrictii de trafic, atat pe teritoriul tarii, cat si in ceea ce priveste cursele de transport aerian internationale, fluxul de import, cat si cel de export va fi afectat, conform News.ro.

“Avand in vedere aceste aspecte, este posibil sa apara intarzieri in ceea ce priveste timpii de circulatie in traficul postal. Estimam ca aceasta situatie se va manifesta pana in jurul datei de 22 ianuarie 2017”, a precizat Posta Romana.

Compania de stat, care opereaza o retea de mii de agentii la nivel national, cea mai mare din tara, isi cere scuze tuturor clientilor si partenerilor si ii asigura ca isi va respecta toate obligatiile impuse prin lege. Posta Romana, care este controlata de Ministerul Comunicatiilor, a inregistrat, in primele sase luni din 2016, un profit brut de 19,6 milioane de lei (4,4 milioane de euro), in crestere cu 5% fata de perioada similara a anului trecut.

Sursa foto: Kadmy | Dreamstime.com