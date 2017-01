Meteorologii au prelungit miercuri, pana la ora 23.00, codul galben de viscol pentru 11 judete din estul si sud-estul tarii, au ridicat codul portocaliu si au mentinut pana joi dimineata avertizarea cod galben de ger. De miercuri noapte si pana vineri dimineata vor fi ninsori si vant in aproape toata tara, iar in vestul tarii vor fi precipitatii mixte si se va produce polei.

Avertizarea cod portocaliu de viscol emisa pentru judetele Calarasi, Ialomita, Braila, Buzau si Vrancea a fost ridicata miercuri, la ora 13.00. Cele cinci judete, precum si Constanta, Tulcea, Galati, Bacau, Vaslui si Iasi raman pana la ora 23.00 sub avertizare cod galben de viscol, conform News.ro.

Potrivit avertizarii cod galben, in cea mai mare parte a Moldovei, local in Muntenia, zona Carpatilor de Curbura, iar spre seara si la inceputul noptii si in sudul Dobrogei. In Dobrogea, estul Munteniei, sudul si centrul Moldovei vantul va continua sa prezinte intensificari cu viteze de 50-60 de kilometri pe ora, viscolind si spulberand zapada. Unele intensificari ale vantului vor fi si in Oltenia si restul Munteniei, spulberand trecator zapada.

De asemenea, toata tara este pana joi, la ora 10.00, sub avertizare cod galben de ger. Minimele nocturne vor fi in general intre -17 si -10 grade, iar maximele diurne vor fi negative. Administratia Nationala de Meteorologie a emis si o informare de ninsori vant si polei, valabila in toata tara, de joi, ora 04.00, pana vineri, la ora 10.00.

La munte, vantul se va intensifica treptat, cu viteze de 60-70 de kilometri pe ora, iar pe creste, in special in a doua parte a zilei de joi, rafalele vor depasi temporar 80 de kilometri pe ora, viscolind si spulberand zapada. Intensificari ale vantului vor fi si in regiunile sud-estice, sudice si centrale, temporar cu viteze de 45-55 de kilometri pe ora, spulberand zapada depusa anterior. Joi dupa-amiaza va ninge in general slab cantitativ in zonele de munte si local in regiunile intracarpatice. In vestul tarii, spre sfarsitul noptii de joi spre vineri vor fi precipitatii mixte si se va produce polei.

Sursa foto: Pixabay/jill111