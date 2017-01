Trenurile care intra in Gara de Nord din Bucuresti circula in conditii normale incepand cu ora 15.37, iar la intrare in Capitala au ramas in asteptare doar patru trenuri de calatori care inregistreaza intarzieri mai mari de 100 de minute, a anuntat miercuri CFR SA, compania care administreaza infrastructura de cale ferata.

Circulatia trenurilor s-a desfasurat miercuri cu dificultate in zona Bucurestiului din cauza caderilor masive de zapada, dar acum acestea se desfasoara conform graficului. ”La aceasta ora trenurile intra in conditii normale in Gara de Nord. Circulatia feroviara la intrarea Capitala se desfasoara conform graficului”, se arata in comunicatul CFR SA, conform News.ro.

La intrare in Capitala au ramas in asteptare doar patru trenuri de calatori care inregistreaza intarzieri mai mari de 100 de minute, acestea urmand sa fie inscrise pentru garare pe liniile eliberate de trenurile care pleaca din Bucuresti Nord. Pe ruta Bucuresti - Constanta este una dintre cele mai grele situatii de pe reteaua feroviara, in conditiile in care se circula in continuare cu plug antemergator.

Si in dupa-amiaza zilei de miercuri, CFR SA si CFR Calatori vor incerca sa realizeze legatura dintre aceste orase. Catre Constanta va pleca un tren din Capitala la ora 19.00, iar catre Bucuresti Nord va pleca un tren din Constanta la ora 20.30.

Sursa foto: Gabriel Petrescu / Shutterstock.com