OUG 2/2017, publicata in Monitorul Oficial in data de 6 ianuarie, face referire la adoptarea in anul 2017 a unor masuri privind majorarea salariilor pentru unele categorii de bugetari, majorarea burselor pentru studenti, majorarea pensiilor din sistemul public si majorarea indemnizatiei sociale pentru pensionari. In plus, de la 1 februarie, se aplica si masura privind asigurarea transportului gratuit pe calea ferata pentru studenti, conform News.ro.

Miercuri, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si ministrul Consultarii Publice, Gabriel Petrea, impreuna cu reprezentanti ai companiilor de transport CFR Calatori si Metrorex, au participat la o intalnire cu reprezentanti ai unor organizatii studentesti, pentru a discuta normele de aplicare a gratuitatilor. Astfel, gratuitatea la transportul intern feroviar se acorda tuturor studentilor inmatriculati la o forma de invatamant cu frecventa, intr-o institutie de invatamant superior acreditata din Romania, de stat sau privata.

Acestia pot fi inscrisi la programe de studii de la toate cele trei cicluri: licenta, masterat, doctorat, indiferent de forma de finantare a studiilor (buget sau taxa). Vor beneficia de aceste facilitati toti studentii, indiferent de varsta si nationalitate, pentru un numar nelimitat de calatorii, inclusiv pe perioada vacantelor universitare si indiferent de operatorul feroviar. ”CFR Calatori va facilita rezervarea biletelor gratuite atat la ghisee, automate, cat si online. In perioada urmatoare, compania va implementa un sistem online de inregistrare a studentilor eligibili pentru aceste biletele gratuite”, se arata in comunicat. De asemenea, a fost discutata inclusiv posibilitatea de a creste gradul de acces al transportul cu metroul pentru toti studentii din Romania, printr-o serie de masuri ce urmeaza a fi analizate la nivel ministerial.

Sursa foto: Gabriel Petrescu / Shutterstock.com