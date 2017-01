Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, vineri, ca l-a demis pe managerul Circului Globus, Victor Coman, pentru ca el trebuia sa asigure adaposturi corespunzatoare animalelor care au murit in incendiul de joi. Declaratia a fost facuta de edil in timpul unui control la adapostul de caini de la Bragadiru.

Managerul Circului Globus din Bucuresti, Victor Coman, a fost demis, vineri, de primarul Capitalei, in urma incendiului in care, joi, si-au pierdut viata 11 animale. "In ceea ce priveste incidentul de ieri si faptul ca au murit acele animale intr-un incendiu, nu putem sa imputam 100 la suta unei persoane ca a izbucnit un incendiu, se poate intampla oriunde. Dar orice manager de institutie trebuie sa inteleaga faptul ca, dincolo de activitatea de creatie, are in subordine si in responsabilitate si activitatea de organizare si de manageriere a institutiei pe care o reprezinta. Prin urmare, domnul manager de la Circul Globus a fost demis astazi (vineri, n.r.) din cauza faptului ca ieri am avut o situatie foarte grea in legatura cu cateva animale chiar daca nu mai erau in spectacolul circului, erau animale pensionate. Trebuia sa beneficieze de grija conducerii Circului de stat si sa aiba adaposturi corespunzatoare", a spus Firea.

Primarul Capitalei a anuntat ca, alaturi de consilierii PSD-ALDE verifica, vineri, conditiile in care traiesc cei aproximativ 350 de caini aflati in adaposturile primariei, de la Bragadiru, Pallady si Mihailesti, ocazie cu care vor aduce animalelor si o tona de mancare, provenita dintr-o donatie. "Avand in vedere ce s-a intamplat ieri (joi, n.r.) cu animalele care au murit intr-un incendiu la un adapost care apartine Circului de stat am hotarat sa vin personal sa fac aceste verificari chiar daca rapoartele suna bine, ele trebuie sa corespunda cu ce e in teren", a spus Gabriela Firea, in timpul vizitei la adapostul de caini de la Bragadiru.

Coman declara, joi, pentru News.ro ca in grajdurile institutiei din soseaua Petricani se aflau adapostite animalele pensionate ale circului, iar printre cele care au murit in incendiu se aflau si cateva din proprietatea unei dresoare din Ucraina.

In plus, el a afirmat ca ingrijitorii au incercat sa stinga singuri incendiul si sa scoata animalele de acolo, ca in cladire nu erau depozitate furaje si ca, deocamdata, nu se cunoaste cauza izbucnirii incendiului. ”In soseaua Petricani erau adapostite animalele pensionate ale circului. Anul trecut, de acolo, am dus doi lei, trei tigri si o camila alba la Gradina Zoologica din Brasov si urmeaza sa le gasim si celorlalte astfel de locuri”, a declarat Coman pentru News.ro.

Victor Coman a mai spus ca nu stie de ce doi dintre tigri nu au iesit din cusca si a mentionat ca acolo nu se aflau furaje depozitate. ”Nu stim exact ce s-a intamplat. Eu acum am venit de acolo. Administratorul nostru ma va suna imediat, pentru a-mi da mai multe detalii. Stiu ca au murit doi tigri, care nu stiu de ce nu au iesit in curtea lor, cum au facut ceilalti trei. Mai erau acolo cateva pisici si porcusori vietnamezi, care apartineau unei dresoare ucrainene”, a mai afirmat el.

”Din fericire, nu este niciun angajat ranit. Nu aveam furaje depozitate acolo. Existau stingatoare si oamenii au incercat initial sa stinga ei. Au vazut ca flacara este mare si au sunat imediat la pompieri”, a mai spus Coman, fara a preciza ora la care s-a observat declansarea incendiului.

Intrebat daca exista autorizatii pentru aceasta cladire, managerul circului a spus ca imobilele respective sunt administrate de Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement: ”Cladirile sunt preexistente. Va dati seama ca exista autorizatii. Sunt cladirile Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement. Noi doar am reparat acoperisul anul trecut”.

Intrebat, de asemenea, despre faptul ca pompierii au reclamat ca nu au putut intra in spatiul in care se aflau animalele doarece acestea erau foarte agitate, iar medicul veterinar a ajuns la fata locului dupa aproximativ doua ore pentru a tranchiliza animalele, pentru a le muta, managerul Circului Globus a spus ca el a fost primul anuntat de catre ingrijitorii menajeriei, care mai intai au incercat singuri sa scoata animalele de acolo.

”Ingrijitorii au iesit cu hainele de pe ei. Va dati seama... M-au sunat imediat si au incercat sa scoata animalele de acolo. Apoi l-au anuntat pe medicul veterinar. El a fost chemat aici doar pentru situatia in care era nevoie sa tranchilizeze animalele. Nu vreau sa ii aduc vreo acuza. Chiar daca era el aici, nu putea face mai mult. E un mare iubitor de animale. Va dati seama, nu putem sa lucram la circ daca nu iubim animalele”, a spus Coman. ”Nu am inteles de ce vechea conducere - nu vreau sa dau vina pe nimeni –-dar... a cumparat atat de multe animale. Vreo doi ani, ce-i drept, ele au fost in turneu prin lume, insa cand dresorul s-a imbolnavit si a murit, nu a mai avut cine sa lucreze cu ele”, a adaugat Coman.

Incendiul la grajdurile in care se aflau animale de la Circul Globus a izbucnit in jurul orei 5.00 si a cuprins o cladire de pe Soseaua Petricani din Capitala, pe o suprafata de aproximativ 300 de metri patrati. Incendiul a cuprins peretii cladirii in care se afla grajdurile cu animale ale Circului Globus si o parte din acoperis. De asemenea, flacarile au cuprins si o cladire administrativa. Interventia pompierilor a fost ingreunata si din cauza zapezii, fiind probleme in identificarea hidrantilor la nivelul carosabilului. Unsprezece animale, intre care doi tigri, au murit in urma incendiului, pompierii reusind sa salveze alte peste 20 de animale, intre care tigri, camile si ponei.

Astfel, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, in urma incendiului au murit 11 animale: patru pisici, doi porci vietnamezi, doi tigri si trei caini. De asemenea, pompierii au reusit sa salveze alte peste 20 de animale: sapte tigri, doua camile, doi tauri, un cal, doi ponei, un cangur, trei ogari si cateva capre. Reprezentantul ISU a precizat ca imobilul cu suprafata de 300 de metri care a fost cuprins de flacari era compartimentat, cuprinzand mai multe grajduri in care se aflau zeci de animale, unele dintre ele aflandu-se in zona in care se manifesta incendiul.

Sursa foto: Agerpres Foto