"Am primit avertizare de la specialistii in meteorologie ca incepand de luni seara, marti si miercuri va ninge din nou in Capitala si se va depune un strat de zapada in jur de 20 de centimetri, mai mic decat valul pe care l-am avut saptamana trecuta. Scolile vor incepe toate luni, 16 ianuarie. Nu sunt motive intemeiate pentru a intrerupe cursurile”, a declarat primarul Gabriela Firea, conform News.ro.

Aceasta a precizat ca momentan nu sunt motive pentru a prelungi suspendarea cursurilor, dar daca acestea vor aparea, se va lua decizia de a tine scolile inchise, dupa o consultare cu Ministerul Educatiei si cu Inspectoratul Scolar al Capitalei.

"Daca vor aparea motive, pentru ca prognoza meteo este mai clara si mult mai usor de previziunat pe masura ce te apropii de un anumit interval de timp, vom lua masura la momentul potrivit in consultare cu Ministerul Educatiei si cu Inspectoratul General Scolar. Acum, pe baza prognozei pe care o avem, nu ar fi motive pentru intreruperea cursurilor. Daca vor exista, vom anunta in timp util. Deocamdata, scoala incepe luni”, a mai spus Firea.

Cursurile semestrului intai trebuiau sa fie reluate din 9 ianuarie, dupa vacanta din perioada sarbatorilor de iarna, insa din cauza viscolului si a gerului, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, dupa discutii cu primarul Capitalei, a decis amanarea pana in 16 ianuarie a revenirii la scoala a elevilor.

Sursa foto: Shutterstock/Pressmaster