O persoana a fost arestata si noua administratori de firme au fost pusi sub acuzare, dintre care sase sunt sub control judiciar, in dosarul evaziunii fiscal din IT si constructii cu un prejuciu estimat la peste 64 de milioane de lei, fiind identificate 30 de societati "fantoma” care emiteau facturi false ce erau folosite de noua firme, potrivit Parchetului instantei supreme.

Anchetatorii au facut, joi, 47 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Sibiu, Prahova si Braila, la firme si la persoane suspectate de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor si IT. Dupa ce au audiat aproape 50 de persoane in acest dosar, procurorii Parchetului instantei supreme au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Lucica Dumitrache si noua administratori ai unor societati comerciale, toti fiind acuzati de complicitate la evaziune fiscala, sase dintre acestia fiind pusi sub control judiciar, scrie News.ro.

Procurorii au cerut vineri Curtii de apel Bucuresti arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Lucica Dumitrache, solicitare care a fost admisa de judecatorul de drepturi si libertati. Lucica Dumitrache este acuzat ca a creat un circuit financiar complex, format din aproximativ 30 de societati comerciale cu comportament fiscal de tip „fantoma”, care emiteau facturi fiscale prin care se atesta efectuarea de operatiuni nereale.

"Acestea se inregistrau in contabilitatea firmelor ce alimentau acest circuit evazionist pe cheltuieli, in speta cele 9 societati comerciale ce activau in domeniile anterior precizate. Totodata, dupa retragerea din conturile societatilor comerciale a sumelor incasate, o parte din bani se restituia celor noua inculpati ce aveau calitatea de administratori ai firmelor”, sustin procurorii. In urma perchezitiilor au fost ridicate documente contabile, medii de stocare a datelor, carduri bancare, precum si suma de aproximativ 98.000 de euro.

Anchetatorii au estimat ca prejudiciul produs bugetului de stat in acest caz este de 64.578.039 lei, echivalentul a 15,8 milioane de euro. Pentru recuperarea acestui prejudiciu, procurorii au pus sechestru asigurator pe 58 de imobile, evaluate la suma de 49.165.000 lei, echivalentul a aproape 10.900.000 euro, precum si pe 56 de conturi bancare ale inculpatilor.

