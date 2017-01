Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, afirma ca ancheta SRI in cazul lui Florian Coldea are obiective "extrem de vagi", iar "excursiile" adjunctului Serviciului "apar ca subiecte minore" fata de altele care ar trebui anchetate, precum modul in care Romania a ajuns un "stat mafiot" prin pasivitatea SRI.

"Obiectivele anchetei demarate, asa cum sunt ele prezentate in comunicatul SRI: «verificarea eventualelor incalcari ale legii sau deontologiei profesionale», sunt extrem de vagi. Controlul respectarii deontologiei de catre toti angajatii SRI este o sarcina permanenta a conducerii Serviciului si a compartimentului specializat si nu doar atunci cand apar in spatiul public dezvaluiri incomode si compromitatoare", spune copresedintele ALDE, intr-un comunicat de presa, scrie News.ro.

El afirma ca este important de stiut daca prim-adjunctul SRI a respectat regulamentele interne, insa exista probleme precum "transformarea Romaniei in stat mafiot", unde Tariceanu crede ca Serviciul a avut o atitudine "pasiva", care ar trebui si ele cercetate. "Excursiile platite sau nu de catre generalul Coldea apar ca subiecte minore. Opinia publica romaneasca, mass - media si aliatii nostri asteapta sa vada in ce masura a contribuit SRI prin actiunea sa sau prin pasivitatea sa la transformarea Romaniei in «stat mafiot», in ce masura SRI si-a abandonat misiunile legale in favoarea unor actiuni politice partizane, unele chiar impotriva fundamentelor democratiei si statului de drept, cazuri concrete cand Justitia a fost transformata in campul tactic al SRI", scrie Tariceanu.

Liderul ALDE subliniaza ca acesta ar trebui sa fie obiectivul anchetei initiate de directorul SRI, Eduard Hellvig, si isi exprima speranta ca la el vor contribui si noul Parlament, dar si presedintele Klaus Iohannis, care are atributii constitutionale in acest domeniu, prin CSAT. "Daca nu o va face, sunt sigur ca va fi drasatic sanctionat de electorat", atrage atentia Tariceanu. Serviciul Roman de Informatii (SRI) a anuntat ca desfasoara o ancheta in urma dezvaluirilor facute de fostul deputat Sebastian Ghita, iar, pana la finalizarea verificarilor, generalul-locotenent Florian Coldea este pus la dispozitia directorului SRI, care ii va prelua, de altfel, si atributiile.

Numele lui Florian Coldea a fost vehiculat de mai multi oameni politici in legatura cu diverse numiri in functie sau cu actiuni ale justitiei. Printre cei care l-au invocat pe Coldea s-au numarat Elena Udrea, Traian Basescu si, recent, Sebastian Ghita, care l-a mentionat in fiecare dintre cele sapte aparitii ale sale la televiziunea pe care o controleaza. Cea mai recenta a fost miercuri seara, cand Ghita a relatat despre concedii petrecute cu acesta, in Seychelles, in 2010, si in 2012 in Toscana, unde ar fi fost si Vasile Dancu. Sebastian Ghita a prezentat si o fotografie in care a sustinut ca se afla sotia sa si sotia lui Coldea, la Disneyland.

Sursa foto: bikeriderlondon / Shutterstock