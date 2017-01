Aproape o mie de persoane au fost puse sub acuzare anul trecut pentru infractiuni produse in domeniul moraritului si panificatiei, printre care abuz in serviciu, coruptie, evaziune si inselaciune, iar politistii au recuperat prejudicii produse bugetului de stat de aproape 3,7 milioane de lei si au amendat peste 900 de firme cu aproximativ 1,6 milioane de lei.

Potrivit Politiei Romane, anul trecut au fost verificati producatori si comercianti din domeniul panificatiei, precum si firmele care exporta cereale. In urma controalelor, politistii au constatat 1.515 infractiuni, dintre care 357 de fapte de abuz in serviciu, 291 de inselaciune, 87 de evaziune fiscala si 13 infractiuni de luare, respectiv dare de mita, scrie News.ro.

In dosarele penale in care s-au facut cercetari pentru aceste fapte, anchetatorii au pus sub acuzare 974 de persoane. La firmele unde au fost gasite nereguli au fost date 909 amenzi in valoarea totala de peste 1,6 milioane de lei, de la unele dintre acestea fiind confiscate bunuri de aproximativ 170.000 de lei, a precizat, duminica, Politia Romana.

In urma verificarilor in domeniul moraritului si panificatiei, politistii au recuperat, anul trecut, un prejudiciu de aproape 3,7 milioane de lei cauzat bugetului de stat. La actiuni au participat politisti de la investigarea criminalitatii economice, ordine publica, politie rutiera si politie transporturi ale inspectoratelor de politie judetene, Politiei Capitalei si sectiilor regionale de politie transporturi. De asemenea, la unele actiuni au participat si reprezentanti ai altor institutii de control.

Sursa foto: Wolfgang Zwanzger / Shutterstock