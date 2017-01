Sisteme de supraveghere si alarmare nefunctionale la benzinarii, unitati postale, case de amanet si firme de schimb valutar, contracte cu tarife nesustenabile la firme de paza si dispecerate de monitorizare si interventie care au depasit timpul de reactie sunt printre neregulile gasite de politisti in urma controalelor facute, in ultimul trimestru al anului trecut, in peste 10.000 de unitati, printre care si banci, institutii de creditare si sali de jocuri de noroc.

Potrivit Politiei Romane, in ultimul trimestru al anului trecut, politistii de la Directia de Ordine Publica au verificat 4.454 de unitati si institutii de interes public, 720 de unitati bancare si 374 de institutii de creditare, 574 de societati de schimb valutar, 689 de case de amanet, 1.268 de unitati postale, 1.151 de statii de carburanti, 1.053 de spatii comerciale mari, 1.720 de sali de jocuri de noroc, 368 de firme de paza si peste 1.500 de alte unitati, scrie News.ro.

In urma controalelor au fost date 881 de amenzi in valoare de peste 1,6 milioane de lei. Astfel, dupa controale facute la 4.454 de unitati si institutii de interes public, politistii au dat 132 de amenzi, in valoare de 131.500 de lei. De asemenea, in urma verificarilor efectuate la 720 de unitati bancare, pentru deficientele constatate au fost aplicate 23 de sanctiuni contraventionale in valoare de 40.000 de lei. Politistii au verificat si 374 de institutii de creditare, iar in urma neregulilor constatate au dat 12 amenzi in valoare de 20.000 de lei.

Dupa controalele facute la 574 de societati de schimb valutar au fost date 16 amenzi in valoare de 27.400 de lei. La cinci dintre case de schimb valutar controlate, sistemele electronice de supraveghere nu erau functionale, astfel ca au fost dispuse masuri pentru remedierea defectiunilor. In urma celor 689 de controale efectuate de politisti la case de amanet sau unitati specializate in activitati cu bijuterii din metale pretioase, politistii au dat 32 de amenzi in valoare de 47.000 de lei. La o astfel de unitate, sistemul complex de alarmare la efractie nu era functional.

Politistii au mai verificat 1.268 de unitati postale si au dat 131 de amenzi in valoare totala de 261.800 de lei. In 170 de unitati, sistemele electronice de securitate nu erau functionale, a precizat Politia Romana. Dupa verificarile la 1.151 de statii de comercializare a carburantilor, politistii au dat 117 amenzi in valoare de 231.050 de lei, in trei cazuri constatandu-se ca sistemele electronice ale obiectivelor nu erau functionale. De asemenea, au fost verificate 1.053 de spatii comerciale cu suprafete mai mari de 500 de metri patrati, fiind date 117 amenzi in valoare de 231.050 de lei.

In urma controalelor efectuate la 1.720 de sali de jocuri de noroc, politistii au dat 208 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 364.400 de lei. Politistii au verificat si 30 centre de procesare a numerarului, fiind aplicate 14 amenzi in valoare de 50.600 de lei. De asemenea, dupa verificarea securitatii la 88 de magazine de comercializare a armelor si munitiilor s-a constatat ca trei nu aveau sisteme electronice functionale, fiind date patru amenzi in valoare de 9.000 de lei.

In ultimele trei luni ale anului trecut, politistii au controlat si 743 de casierii ale furnizorilor de utilitati, fiind identificate opt cazuri in care sistemele electronice nu erau functionale si aplicate 27 de amenzi in valoare de 37.000 de lei. Aproape 650 de controale au fost facute si la bancomatele off-site, iar in doua nu functionau sistemele electronice ale spatiilor destinate bancomatelor, fiind aplicate doua amenzi in valoare de 7.000 de lei.

Pentru verificarea modului de executare a serviciilor de paza, politistii au controlat 368 de societati specializate, punctele de lucru si obiectivele acestora, fiind identificate 20 de firme care au incheiat contracte cu tarife nesustenabile si noua societati care au angajat personal cu contract part-time (sub opt ore). De asemenea, 23 de societati nu respectau prevederile legale, fiind date 42 de amenzi in valoare de 95.000 de lei. Politistii au mai controlat 499 de societati licentiate in sisteme tehnice de alarmare impotriva efractiei si au constatat ca 10 dintre acestea nu respecta prevederile legale, fiind amendate in total cu 19.000 de lei.

Controalele au vizat si modul de organizare si functionare a 117 dispecerate de monitorizare si interventie, la 13 dintre acestea fiind identificate depasiri ale timpului de reactie. Pentru neregulile gasite de politisti au fost date 34 de amenzi in valoare de 47.100 de lei. In domeniul prestarii serviciilor de paza a transportului de valori monetare au fost controlati 247 de prestatori si 84 de transportatori in sistem intern, 45 de societati care nu respectau prevederile legale primind 79 de sanctiuni in valoare totala de 277.300 de lei, potrivit Politiei Romane.

Sursa foto: youtube.com