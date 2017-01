Problemele tehnice au dus la intreruperea sistemului informatic incepand de la ora 11.00. Oficialii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au precizat ca, pana la termenul de raportare a activitatii lunare pentru perioada in care au fost constatate intreruperi in functionarea Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate, presedintele CNAS va emite un ordin, in baza prevederilor legale, privind transmiterea si validarea serviciilor acordate in aceasta perioada, conform News.ro.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a atribuit, la sfarsitul anului trecut, companiei Teamnet contractual pentru mentenanta Platformei Informatice a Asigurarile de Sanatate, pentru 8,95 milioane de lei (1,98 milioane euro). Atribuirea a avut loc la doua luni dupa ce Teamnet a fost desemnata castigatoare a licitatiei. In luna noiembrie, CNAS a atribuit Teamnet contractul pentru mentenanta sistemului informatic aferent sistemului cardului de sanatate, valoarea finala a acestuia fiind de 17,7 milioane de lei (3,9 milioane euro).

Teamnet International, firma detinuta de Sebastian Ghita pana in 2012, a castigat in luna iunie 2016 licitatia pentru mentenanta si suportul tehnic al sistemului informatic al Cardului National de Asigurari de Sanatate si pentru Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate. Sistemul informatic al cardului national de sanatate a fost nefunctional in repetate randuri, pentru perioade care au ajuns si pana la 72 de ore, din cauza unor probleme tehnice de comunicatie intre unele componente ale sistemului. In perioada in care sistemul a fost nefunctional, serviciile medicale si farmaceutice au functionat in regim off-line.

Sursa foto: Shutterstock/Pressmaster