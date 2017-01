Un elev in clasa a XI-a la Liceul International de Informatica din Constanta a obtinut punctajul maxim la matematica la un test pentru admiterea la colegii americane si un punctaj ridicat la fizica, el spunand ca doreste sa studieze ingineria in SUA.

Reprezentantii Liceului International de Informatica au declarat ca Alexandru Oprea, elev in clasa a XI-a la unitatea de invatamant, a sustinut in ianuarie testele Scholastic Assessment Test (SAT) la matematica si fizica, obtinand la Matematica 2, considerata cea mai dificila materie, punctajul maxim - 800 de puncte, iar la Fizica 755 de puncte, scrie News.ro.

“Alexandru, elev cu rezultate deosebite la invatatura si olimpic premiat national la disciplina fizica, a venit special de la Braila, unde a studiat primii opt ani de scoala, pentru a-si continua studiile liceale la Liceul International de Informatica, unde are posibilitatea de a-si aprofunda studiile in domeniul fizicii, marea lui pasiune. Alex doreste sa se specializeze in domeniul Inginerie, preferand in special mediul academic din Statele Unite”, se arata intr-un comunicat al Liceului International de Informatica.

Conform sursei citate, elevul s-a pregatit pentru acest examen timp de aproximativ doua luni, sub coordonarea profesorului Serdal Aslantas la orele de pregatire speciala pentru SAT – matematica, iar la fizica ajutat de profesorul Victoria Olaru.

Alexandru Oprea considera ca subiectele de la examen nu sunt foarte dificile pentru un elev roman obisnuit sa se pregateasca in mod constant la diferite discipline, singura problema fiind timpul scurt alocat fiecarei intrebari.

Elevul a fost premiat anul trecut cu medalia de bronz la Olimpiada Internationala de proiecte de energie, inginerie si mediu, organizata la Houston, in SUA. El a facut parte din echipa care a realizat proiectul “Scientialab of future”, un laborator virtual de programare web, la competitia respectiva fiind prezente peste 500 de proiecte din peste 70 de tari.

Alexandru Oprea este pasionat si de robotica, iar in prezent se pregateste pentru urmatoarea etapa a Olimpiadei de Fizica.

