Taxa in valoare de 80 de lei pe tona de deseuri deversata la groapa de gunoi, care a fost introdusa incepand cu 1 ianuarie 2017, ar putea fi platita doar pe diferenta dintre tinta de valorificare pe care si-au propus-o operatorii de salubritate si ceea ce au realizat efectiv, potrivit ministrului Mediului, Daniel Constantin, care a precizat ca aceste masuri vor fi introduse intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta care va intra miercuri in dezbatere publica.

"Propunerea este urmatoarea: taxa se mentine, vrem ca, in perioada urmatoare, sa venim cu o Ordonanta se Urgenta care sa isi aplice efectul penalizator. Aceasta taxa sa se aplice la diferenta intre ceea ce are fiecare operator economic in obiectiv si ceea ce a realizat. Daca nu isi ating aceasta tinta de depozitare, atunci ei platesc taxa penalizatoare de 80 de lei numai la diferenta pe care nu au atins-o. Pe zona de reciclare, Romania are un procent de doar 4,5 la suta, tinta pe care trebuie sa o atinga in 2020 este de 50 la suta", a declarat ministrul Mediului, Daniel Constantin, conform News.ro.

El a mai spus ca proiectul ca fi introdus in dezbatere publica incepand de miercuri, urmand ca in saptamana urmatoare sa existe deja ordonanta. "Intentionam ca aceste procente de valorificare sa fie atinse si vom introduce in dezbatere publica, incepand de maine (miercuri, n.r.) si speram ca saptamana viitoare sa avem o OUG", a precizat ministrul.

Potrivit lui Constantin, prin ordonanta, operatorii de salubritate vor fi cei care vor plati taxa de 80 de lei pe tona, si nu cei de la depozitele de gunoi. "Vom impune praguri, iar taxa de depozitare nu va fi platita de catre cei de la depozitele de gunoi, ci de catre operatorii de salubritate", a precizat Constantin.

