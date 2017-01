Avertizarea cod galben de viscol pentru judetele Calarasi, Constanta si Caras-Severin a fost ridicata miercuri, la ora 10.00, pentru zilele urmatoare fiind emisa o informare meteorologica de ger, intensificari ale vantului si zapada spulberata. Meteorologii avertizeaza ca, miercuri, vor fi intensificari ale vantului in regiunile sud-estice si la munte, unde local vor fi viteze de 40-50 de kilometri pe ora, conform News.ro.

In judetele Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Tulcea, Constanta, precum si la altitudini mari in Carpatii de Curbura si in Muntii Banatului vor fi intervale de timp in care rafalele vor depasi 55-60 de kilometri pe ora si temporar zapada va fi spulberata. Vremea va deveni deosebit de rece, geroasa in noaptea de miercuri spre joi mai ales in regiunile nordice, nord-estice si centrale. In noptile urmatoare, pana la sfarsitul saptamanii, gerul se va extinde in cea mai mare parte a tarii, frecvent se vor inregistra temperaturi minime cuprinse intre -20 si -10 grade, iar maximele diurne vor fi preponderent negative.

