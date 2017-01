Avertizarea cod galben de ger a intrat in vigoare joi, la ora 12.00 si este in vigoare pana sambata, la ora 10.00, in Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, Buzau, Prahova, Dambovita, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Gorj, Valcea, Hunedoara, Sibiu, Alba, Mures, Brasov, Covasna si Harghita, conform News.ro.

In noaptea de joi spre vineri, vremea va fi geroasa in cea mai mare parte a tarii, iar de vineri spre sambata, gerul va persista in special in Transilvania, Oltenia si Muntenia. Temperaturile minime vor fi in general intre -22 si -14 grade, iar cele maxime vor fi preponderent negative, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. In partea a doua a zilei de joi, local, in Muntenia si in Dobrogea vantul va sufla moderat, cu unele intensificari, astfel ca pe spatii restranse zapada depusa anterior va fi temporar spulberata.

Sursa foto: Studio 37 | Dreamstime.com