Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) va functiona, din 1 februarie, in cartierul Baneasa, pe Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 7, Sector 1, intr-un nou sediu, unic, in care se vor desfasura toate activitatile specifice institutiei.

Noul sediu se afla in apropierea statiei RATB Pod Baneasa, iar spatiile amenajate pentru a acorda servicii asiguratilor se vor afla la parter, etajele 1 si 2. Pentru a ajunge la noul sediu al CASMB, asiguratii pot folosi mijloacele de transport in comun ale RATB: 131, 205, 261, 304, 335, 783, 449. "Prin aceasta relocare, dorim sa facilitam accesul asiguratilor la servicii si sa scurtam timpul de solutionare a solicitarilor acestora. Majoritatea asiguratilor care apeleaza la serviciile CASMB sufera de diverse afectiuni, de aceea am considerat obligatorie crearea unor spatii de asteptare decente", a declarat Lucian Bara, presedintele CASMB, conform News.ro.

Avand in vedere activitatile de relocare, in perioada 23 -26 ianuarie, programul de lucru cu publicul se va desfasura, in sediile Floreasca si Titeica, astfel:

Miercuri, 25 ianuarie: 8.30 -14.30;

Joi, 26 ianuarie: 8.30 - 14.30

Luni, 23 ianuarie si marti 24 ianuarie - sarbatori legale - nu se lucreaza cu publicul.

Incepand cu 30 ianuarie, activitatile de relatii cu publicul se vor desfasura in noul sediu, dupa urmatorul program:

Luni: 8.30 - 14.30 (nu se lucreaza cu publicul la Formulare europene);

Marti: 8.30 - 14.30;

Miercuri: 8.30 - 14.30;

Joi: 12.00 - 18.00

Vinerea nu se lucreaza cu publicul cu exceptia depunerii dosarelor de ingrijiri la domiciliu, intre 9.00 si 12,00, potrivit reprezentantilor CASMB.

Sursa foto: Sanatate / Shutterstock