Calatorii din statia de metrou Universitate au fost evacuati, vineri, din cauza unei avarii in tunelul spre Unirii, de unde se simte miros de fum, garniturile de tren circuland in ambele sensuri, fara a opri la Universitate, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, conform News.ro .

"Este o avarie pe tunel de metrou, intre Universitate si Unirii, de unde se simte usor miros de fum. Calatorii de pe peronul statiei Universitate au fost evacuati”, a spus Daniel Vasile.

In statia de metrou Universitate a fost restrictionat accesul calatorilor, iar Detasamentul Special de Salvatori face verificari la fata locului. "Trenurile de metrou circula in ambele sensuri prin statia Universitate, dar fara a opri in statie”, a precizat Daniel Vasile. Autospeciale ale ISU au fost trimise la statiile de metrou Universitate si Unirii.

[UPDATE] Incendiul de la metrou a fost stins, statia Universitate a fost redeschisa traficului

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, a anuntat ca incidentul s-a datorat ”apriderii unor izolatori la nivelul sinei de tren”, problema care a mai aparut si anul trecut.

”Nu sunt persoane ranite. La statia Universitate erau cateva zeci de persoane la suprafata”, a precizat Vasile.

Peste 30 de pompieri au intervenit la remedierea incidentului. Timp de aproape o ora garniturile de tren au circulat in ambele sensuri, fara a opri la Universitate. La randul lor, rerezentantii Metrorex au confrimat pentru News.ro ca situatia a revenit la normal.

Sursa foto: Daniel Caluian/Shutterstock.com