UPDATE: Un numar de 44 de persoane au ajuns, sambata, la spitalele din Capitala in urma incendiului izbucnit in clubul Bamboo, dintre acestea ramanand internate cinci - patru la Spitalul de Urgenta Bucuresti si una la Spitalul de Urgenta Pantelimon, potrivit datelor centralizate la nivelul Guvernului. Dintre cei care au ajuns la spital, 17 sunt cetateni straini - 15 cetateni din Israel, unul bulgar si unul italian, scrie News.ro.

Conform sursei citate, in urma incendiului 24 de persoane au ajuns la Spitalul de Urgenta Bucuresti, sase la Spitalul Universitar de Urgenta, cinci la Spitalul Clinic de Urgenta Pantelimon, trei la Spitalul Clinic de Urgenta Colentina, iar sase la Spitalul de Urgenta Elias.

Guvernul mentioneaza ca dintre aceste persoane au mai ramas internate cinci - patru la Spitalul de Urgenta Bucuresti (doua la Terapie Intensiva si doua la Ortopedie) si una la Spitalul de Urgenta Pantelimon (Chirurgie). Intre victime se afla si 15 israelieni, un cetatean italian si unul bulgar.

UPDATE 11:00: Un numar de 41 de persoane aflate in clubul Bamboo cuprins de un incendiu au ajuns la unitatile de primiri urgente ale spitalelor din Bucuresti, iar zece dintre acestea sunt internate, a declarat ministrul Sanatatii, Florian Bodog, care a facut apel la cei care se aflau in club ca in cazul in care au dureri de cap, vertij sau orice alte simptome sa mearga de urgenta la spital sau sa sune la Ambulanta, scrie News.ro.

Procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti au deschis dosar penal in rem in cazul incendiului de la clubul Bamboo, la aceasta ora fiind audiate mai multe persoane.

Clubul Bamboo avea, din 2009, un aviz pentru securitate la incendiu, insa nu detinea si autorizatie in acest sens, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, care a precizat ca localul nu a solicitat o astfel de autorizatie. Vasile a mai spus ca clubul a fost amendat de ISU de mai multe ori, ultima data in nnoiembrie 2016, dar neregulile constatate "nu se incadrau in categoria celor care ar fi putut determina inchiderea si suspendarea activitatii clubului.

De asemenea, Ministrul de Interne, Camern Dan, a precizat ca exista un termen pana la 30 iunie 2017 in care clubul Bamboo trebuia sa obtina autorizatia de functionare si ca au fost facute mai multe controale la acest local, ultimul avand loc recent.

Dumitru Badragan, avocatul administratorului clubului Bamboo, spune ca nu poate afirma ca localul nu avea autorizatie, ca cea mai mare parte a documentelor probabil au fost distruse in incendiu, dar ca a cerut duplicatele. El a precizat ca administratorul se afla la spital pentru niste investigatii medicale si ca urmeaza sa mearga la audieri.

Primarul Sectorului 2, Mihai Mugur Toader, spune ca nu exista nicio autorizatie emisa de catre primarie pentru Clubul Bamboo, precizand ca administratorii localului au depus dosar pentru emiterea autorizatiei de functionare, dar acesta era incomplet si a fost retras pentru completare.

Un incendiu puternic s-a produs, in aceasta dimineata, la Clubul Bamboo din Capitala, in urma caruia mai multe zeci de persoane au fost transportate la spital. In urma incendiului clubul s-a prabusit

Secretarul de stat Raed Arafat, care a precizat ca in jurul orei 8.30 incendiul era aproape lichidat, iar numarul echipajelor de interventie a fost redus, potrivit News.ro.

Potrivit lui Arafat, 21 de victime au fost transportate la spital cu ambulantele, iar 17 au ajuns ulterior, cu masini particulare.

El a precizat ca starea persoanei care era intubata, dupa ce s-a intoxicat cu fum, spitalizata la Floreasca, s-a imbunatatit. "Persoana care a fost ventilata si intubata este in stare buna, scoasa de pe aparate", a precizat secretarul de stat, mentionand ca este vorba despre o femeie.

Arafat a mai spus ca la acest moment incendiul este aproape lichidat, mai existand focare, astfel ca echipajele ISU se reduc de la 26 la 14.

"Nu se stie cu exactitate daca au ramas in club persoane blocate", a mai spus Arafat.

Ultimele informatii transmise de ISU arata ca la acest moment mai sunt internate 11 persoane.

Managerul Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu, a declarat pentru News.ro ca peste 120 de cadre medicale au venit de acasa pentru acesta interventie.

”Peste 120 de medici si asistenti ambulantieri de la serviciul de ambulanta Bucuresti Ilfov au venit de acasa, din ture libere pentru a ajuta echipele de serviciu in incendiul din clubul Bamboo. Au fost mobilizate 26 de echipaje dintre care 24 de urgenta si doua de tip B. SABIF a transportat la spitale 12 persoane, alte doua au fost consultate la fata locului si au refuzat sa mearga la spital”, a declarat managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti Ilfov, Alis Grasu.

Sursa foto: Shutterstock.com