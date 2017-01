Un numar de 41 de persoane aflate in clubul Bamboo cuprins de un incendiu au ajuns la unitatile de primiri urgente ale spitalelor din Bucuresti, iar zece dintre acestea sunt internate, a declarat ministrul Sanatatii, Florian Bodog, care a facut apel la cei care se aflau in club ca in cazul in care au dureri de cap, vertij sau orice alte simptome sa mearga de urgenta la spital sau sa sune la Ambulanta, scrie News.ro.