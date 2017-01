Designerul Catalin Botezatu spune ca nu exista nereguli in privinta documentelor Clubului Bamboo si ca acesta nu ar fi putut functiona daca nu avea toate documentele la zi, el afirmand totodata ca dupa tragedia din Colectiv s-au investit peste 100.000 de euro in noi materiale de protectie impotriva incendiilor, scrie News.ro.

"Iesiri de urgenta mai multe decat aveam nevoie si foarte largi. Cand au venit pompierii, dupa 10 – 15 minute, nu mai aveau ce sa evacueze si oricum nu ar fi avut cum si cu masti si fara masti pentru ca era fum. Nu mai aveau ce sa faca. Oamenii au fost evacuati de personalul clubului, care a intrat cu tricourile ude la gura si a scos oamenii de acolo”, a declarat Catalin Botezatu, intr-o interventie telefonica la Antena 3.

Intrebat cum isi explica amenzile din ultimele luni pentru exploatare necorespunzatoare a instalatiei electrice si blocarea cailor de evacuare, el a spus: "Nici macar nu se pune problema, erau semnalizate (caile de evacuare - n.r.). Cred ca aveam sute de semnalizari din acelea verzi cu iesire de urgenta, aveam hidranti, sute de extinctoare. Sunt foarte multe povesti”.

De asemenea, intrebat daca au fost contestate amenzile date de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, el a sustinut ca nu stie de existenta lor: "Nu stiu. Eu nu stiu ca sunt aceste amenzi. Noi am facut tot ce se putea face in acest sens din momentul in care s-a intamplat tragedia de la Colectiv si s-a investit incontinuu”.

Acesta a tinut sa precizeze ca in clubul Bamboo nu se fumeaza.

"Am vazut la televizor ca au spus ca s-au aruncat de la etaj. Clubul Bamboo nu are etaj. S-au aruncat in lac. Nu exista lac acolo, este o mlastina de 10 centimetri acoperita de inca 10 centimetri de zapada. S-au aruncat in piscina. Piscina este goala. Sunt niste aberatii. Daca la noi in club cineva isi aprinde tigara, toti bodyguarzii merg la ei sau sunt semnalizati cu lasere sa stinga tigarile. Exista zone in care se fumeaza si lume merge la fumat”, a sustinut Catalin Botezatu.

Intrebat daca stie sursa incendiului, el a spus ca focul a pornit dintr-o zona nu care nu se aflau oameni.

"Se spune ca a luat foc in zona bucatariei. Nu are nicio legatura cu bucataria, nu are nicio legatura cu o narghileaua care ar fi luat foc, ca focul ar fi plecat din mijlocul clubului. In niciun caz. Focul a pornit de undeva din stanga barului, este intrarea intr-un alt club, intr-un ballroom sa spunem. Au ars 3.000 de metri patrati, a ars totul. Ideea e ca in acea zona nu intra nimeni”, a adaugat el.

Intrebat ce poate spune despre autorizatia de functionare, Catalin Botezatu a sustinut ca toate documentele erau in regula.

"La orice astfel de local, in fiecare luna apar noi cereri, noi reglementari. In fiecare luna ni se cere ceva. In ceea ce priveste documentele, acestea vor fi depuse si o sa vedeti ca nu sunt nereguli. Nu poti sa functionezi, un club care se afla in top 10 cluburi in lume nu putea functiona pur si simplu asa. Daca existau mici nereguli, ni se aduceau la cunostinta si se remediau imediat. Nu iti permiti la un astfel de nivel sa mergi mai departe. Sau daca erau niste nereguli atat de mari, clubul era inchis. Nu te lasa nimeni, ca esti tu Bamboo, sa mergi mai departe daca ai nereguli foarte mari. Dupa tragedia de la Colectiv s-au investit peste 100.000 euro in noi materiale de protectie impotriva incendiilor”, a subliniat Botezatu, aratand ca localul nu avea asigurare.

In ceea ce priveste cauza incendiului, Botezatu a spus ca si el vrea sa stie care este sursa focului.

Intrebat daca este actionar al clubului Bamboo, Catalin Botezatu a evitat sa dea un raspuns clar. "Sa spunem ca sunt unul dintre oamenii care tine la acest club”, a afirmat acesta.

Clubul Bamboo, care a fost distrus in totalitate in incendiul din noaptea de vineri spre sambata, este operat de firma Morgana Invest SRL, detinuta de italianul Vincenzo Castellano si de societatea Bambu Tei SRL. Aceasta firma are ca actionari trei cetateni italieni si o societate comerciala inregistrata in Cipru, scrie Hotnews.

Vicenzo Castellano este nepotul lui Joshua Castellano, fondator al clubului in urma cu 15 ani, cand era partener in aceasta afacere cu designerul Catalin Botezatu.

Conform Registrului Comertului, Morgana Invest SRL are zeci de domenii de activitate - cel principal este “Baruri si alte activitati de servire a bauturilor” iar cele secundare, de la prelucrarea carnii si fabricarea zaharului pana la betoane, mortare, comert cu ridicata, constructii, autovehicule, intermedieri, servicii hoteliere, dar si activitati cinematografice.

Pe pagina de Facebook a Clubului Bamboo au fost postate, vineri noapte, imagini video cu petrecerea din club. Sambata dimineata, filmuletul a fost sters.