Doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si o autospeciala pentru descarcerare au ramas duminica dimineata la locul incendiului de la clubul Bamboo, dar in continuare nu este sigur accesul pompierilor in interior, scrie News.ro.

”La incendiul produs la clubul Bamboo vor ramane in supraveghere doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si o autospeciala pentru descarcerare, pentru supravegherea zonei”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti, Daniel Vasile.

Potrivit acestuia, ca urmare a evaluarii efectuate de specialisti ai Inspectoratului de Stat in Constructii s-a stabilit ca structura de rezistenta a cladirii este grav afectata, fapt ce determina limitarea accesului pompierilor in interiorul clubului.

In jurul pranzului se va realiza inca o verificare la fata locului, pentru a determina daca incendiul este stins, a precizat Daniel Vasile.

Incendiul din Clubul Bamboo a fost anuntat la dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta sambata la ora 03.32, iar primele echipaje de interventie au ajuns la fata locului la ora 03.47, potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU).

La locul incendiului au fost mobilizate 29 de autospeciale de stingere a incendiilor, patru autospeciale de interventie la inaltime, 28 de echipaje SMURD de prim ajutor si terapie intensiva mobila, 26 de ambulante ale Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, un punct de comanda mobil, patru autospeciale pentru transport personal si victime multiple, un echipaj de scafandri cu barca, doua spitale mobile, trei autospeciale de descarcerare.

In total, peste 260 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului violent, care a cuprins o suprafata de aproximativ 3.000 patrati, distrugand clubul in totalitate.

In urma incendiului din Bamboo, care a distrus ]n totalitate clubul, 44 de persoane au ajuns la spitalele din Capitala in urma incendiului izbucnit in clubul Bamboo, dintre acestea ramanand internate cinci.

