Catalin Dancu, avocatul reprezentantilor clubului Bamboo, sustine ca incendiul care a mistuit clubul Bamboo a fost pus, el argumentand cu faptul ca angajati ai clubului ar fi semnalat prezenta unor persoane necunoscute in zona fostei sali de fitness a localului, folosita in prezent ca depozit, scrie News.ro.

”A avut loc o audiere despre cum au decurs evenimentele in acea seara, s-au lamurit si procurorii despre masurile de protectie si siguranta din club. Datele confirma ca incendiul a fost pus din zona fostei sali de fitness de catre persoane necunoscute aflate in acea zona. Au fost identificate persoane necunoscute clubului care se aflau in aceasta zona. Nu este adevarata nicio sustinere privitoare la faptul ca incendiul ar proveni ca urmare a fumatului in incinta clubului. Toti angajatii au intervenit si persoanele clienti care fumau fie imediat au fost obligati sa stinga tigarile fie au fost evacuati, pentru ca clubul Bamboo detine un loc privat in care se poate fuma conform standardelor, deci nu era nevoie sa se fumeze in club”, a afirmat Dancu dupa audierile de la Politia Capitalei.

El a subliniat ca focul a fost pus.

Intrebat daca exista inregistrari ale camerelor de supraveghere care sa confirme aceste acuzatii, avocatul a raspuns: ”Asta se cere acum de catre procurori. Am dat niste date si informatii fata de persoane pe care noi le consideram ca si echipa de lucru straine clubului. Era un alt eveniment in ballroom-ul alaturat clubului, fosta sala de fitness. Toate datele duc in acea directie pentru izbucnirea incendiului”.

Catalin Dancu a tinut sa precizeze ca angajatii erau instruiti pentru actiunea in caz de incendiu.

”Tot ce a insemnat ajutorul acordat de catre angajati care au fost instruiti in stingerea incendiilor, toate au fost facute intr-o cooperare deplina. De altfel, au fost peste 700 de persoane in club care in mai putin de 6 minute au fost evacuate in conditii de securitate pentru ca toti au ascultat de instructiunile personalului”, a spus el.

Chestionat in legatura cu argumentele pentru care sustine ca focul a fost pus, Dancu a afirmat: ”Sunt martori, angajati ai clubului care au sesizat administratorii ca sunt persoane straine in acea zona unde in mod normal nu aveau ce cauta, pentru ca este o zona de depozit, este o zona parasita, a fost sala de fitness, acum era nefunctionala, era o sala de depozit si in mod normal acestia nu aveau ce cauta in aceasta zona. Vizavi era un ballroom, o petrecere privata si ospatarii cred ca acele persoane provin din sala in care se desfasura celalalt eveniment”.

Procurorii au fost, duminica, la clubul Bamboo, dar nu pot intra pentru ca incendiul nu a fost inca declarat lichidat. Anchetatorii au declarat ca, din datele de pana acum, nu exista indicii ca incendiul sa fi fost declansat de o mana criminala. Ei au spus ca fac audieri incepand de sambata, ca au luat documente de la ISU, Primaria si Politia Locala Sector 2, precum si de la spitalele in care au ajuns cei din local in urma incendiului si ca il vor cita si pe patronul clubului.

Anchetatorii au spus ca au venit duminica la locul incendiului pentru a evalua situatia si a gasi cea mai buna solutie tehnica pentru cercetarea zonei.

Deocamdata, ei nu au putut intra in clubul propriu-zis pentru ca pompierii nu au declarat incendiul lichidat, iar structura nu permite sa se intre in conditii de siguranta.

„Din pacate, structura si locul nu ne permit sa intram. Pompierii care sunt prezenti de ieri (sambata - n.r.) aici nu au declarat lichidat incendiul, deci nu se poate patrunde. Am fost si ieri, am venit si azi ca sa facem o evaluare pentru a gasi cea mai buna solutie tehnica pentru a putea intra si a ne desfasura activitatile specifice, in special cercetarea la fata locului”, au declarat anchetatorii.

Potrivit acestora, este prematur de spus de unde a pornit incendiul, insa au precizat ca pana acum nu exista niciun indiciu ca ar fi vorba despre ”o mana criminala”.

„Luam in calcul toate variantele posibile. Nu exista niciun indiciu cu privire la o mana criminala, asa cum s-a vehiculat, dar cercetarea in ceea ce priveste structura, locul de unde a pornit incendiul, inca nu a inceput. Urmeaza ca, dupa ce avem definitivate aceste lucruri, sa fie analizata cea mai buna ipoteza de lucru”, au precizat ei.