Fostul premier Dacian Ciolos a precizat, duminica seara, pe Facebook, ca oamenii care au iesit in strada "nu au fost adusi cu autocarele si nu au fost cumparati cu promisiuni si iluzii", existand idealuri care sunt "individuale, dar se trezesc colectiv".

"Oamenii care au iesit in strada in aceasta seara nu au fost adusi cu autocarele, nu au fost cumparati cu promisiuni si iluzii. Exista mijloace de transport mult mai incapatoare si resorturi mult mai puternice: Se numesc idealuri. Sunt individuale, dar se trezesc colectiv", a scris Dacian Ciolos, scrie news.ro.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca presedintele Klaus Iohannis s-a situat in afara legii, ca este un inceput de lovitura de stat si da asigurari ca nu-i va mai permite presedintelui Iohannis sa rastoarne ordinea constitutionala, sa uzurpe calitati oficiale intrand abuziv in sedintele de guvern sau sa incite la dezordine sociala si violenta.

Peste 20.000 de oameni au protestat, duminica seara, in Capitala fata de proiectele de ordonanta ale Guvernului privind gratierea si modificarea codurilor penale. Manifestatia, care a durat patru ore, a inceput in Piata Universitatii, de unde oamenii au plecat in mars spre Piata Victoriei, iar de acolo la sediul PSD.

La manifestatia din Piata Universitatii s-a aflat, timp de aproximativ 15 minute, si presedintele Klaus Iohannis, care a fost aplaudat de catre protestatari si i-a fost scandat numele. ”Avem presedinte”, ”Iohannis e cu noi”, ”Romania cere: fara gratiere”, au strigat oamenii.

Seful statului a stat aproximativ un sfert de ora in mijlocul manifestantilor si a spus ca este inadmisibil sa fie schimbate legile in modul in care se intentioneaza si ca oamenii au de ce sa fie indignati. ”O gasca de oameni politici cu probleme penale vrea sa schimbe legislatia din Romania, vrea sa slabeasca statul de drept. Ori asa ceva nu se poate admite. Este inadmisibil sa se schimbe legislatia si zeci, sute de politicieni certati cu legea sa se gaseasca cu dosarele curate si sa continue faradelegile. Romanii, pe buna dreptate, sunt indignati”, a spus Iohannis la sosire.

Sursa foto: Agerpres