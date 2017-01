Au fost, la ora de varf, circa 30.000 de bucuresteni in strada. Cateva mii au fost si in marile orase din Romania – Cluj-Napoca, Timisoara, Sibiu, dar chiar si in afara tarii. Am urmarit atat din strada, dar si pe Internet, cum s-au vazut demonstratiile pornite impotriva legilor amnistiei si gratierii, transformate in proteste impotriva coruptiei, PSD-ului, Avocatului Poporului sau CNA-ului.