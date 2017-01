Lumea se afla intr-o continua schimbare si tehnologia evolueaza de la an la an cu update-uri de cele mai multe ori surprinzatoare. Aplicatii care tind sa ne faca viata mai usoara, masini autonome si drone care ne ajuta sa exploram taramuri de la zeci de metri inaltime, sunt doar cateva elemente care ne demonstreaza ca omenirea e intr-o continua dezvoltare.

In acest moment sunt puse in practica sau se afla in curs de dezvoltare o serie de idei care au fost concepute pentru a face viata omenirii mai usoara. Va prezentam 10 idei care vor schimba fata omenirii in viitor, conform sciencefocus.com.

1.Trenuri de mare viteza

Urasti sa iti petreci timpul pe drumuri si sa pierzi ore intregi facand naveta? Imagineaza-ti cum ar fi sa calatoresti cu un mijloc de transport de mare viteza care reduce semnificativ perioada calatoriei. Un astfel de proiect dezvolta Elon Musk, fondatorul PayPal, Tesla si SpaceX, numit Hyperloop va face posibila deplasarea mijlocului de transport cu o viteza de pana la 1300 de km/h.

2. Biocombustibil din cafea

Industria cafelei din Londra produce anual peste 200,000 de tone de deseuri. Antreprenorul Arthur Kay’s planuieste ca prin intermediul companiei sale, Bio-Bea, sa transforme 85% din aceste deseuri in biocombustibili care vor fi folositi pentru alimentare autoturismelor si pentru incalzirea locuintelor.

3. Incendii stinse cu ajutorul ultrasunetelor

Incendiile forestiere ar putea fi stinse in viitor cu ajutorul dronelor capabile sa emita ultrasunete. Deoarece sunetul este alcatuit din valuri de presiune, acestea pot fi utilizate pentru a perturba aerul din jurul unui foc, eliminand alimentarea cu oxigen. La frecventa bine stabilita, focul se stinge. Cercetatorii de la Universitatea George Mason din Virginia au testat deja un stingator sonic.

4. Excursii in stratosfera

In cazul in care doriti sa faceti o excursie in spatiu, cel mai la indemana mod este prin intermediul unui balon. Compania World View Enterprise lucreaza la trimiterea turistilor in stratosfera, la 32 km de pamant, prin intermediul baloanelor cu aer cald. Primul test a fost in iunie 2016, iar compania a inceput sa vanda bilete la un pret de 75,000 de euro de persoana.

5. Wi-fi pentru intreaga planeta

Elon Musk isi propune sa ofere internet wi-fi intregii planete. Fondatorul Tesla asteapta permisiunea de a trimite in jur de 4,000 de sateliti care sa orbiteze deasupra Terrei, iar prin intermediul acestora sa ofere internet wireless de mare viteza intregii planete. Elon Musk spera ca proiectul va fi finalizat in 2020. Ambitiile acestuia se afla in plina competitie cu cele ale miliardarului Richard Branson, care de asemenea isi doreste sa impanzeasca lumea cu conexiuni wi-fi.

6. Autoturisme care iti testeaza alcoolemia

Administratia care se ocupa cu securitatea pe autostrazile din SUA a dezvoltat sisteme ce monitorizeaza nivelul de alcoolemie al soferului prin analizarea aerului expirat sau prin scanarea amprentelor prin intermediul volanului. In cazul in care nivelul alcoolemiei este ridicat, autoturismul nu se va pune in miscare.

7. Camioane autonome

Ne-am obisnuit deja cu ideea de masini autonome, insa s-ar putea sa vedem si camioane care merg pe sosea fara a avea nevoie de un sofer. Cheltuielile inregistrate de un asemenea camion ar fi mai mici. Pauzele luate de soferi pentru a se odihni vor disparea, astfel se vor putea deplasa pe rute mai lungi intr-un timp mai scurt. Companii precum Mercedes si Peloton studiaza deja posibilitatea de a-si moderniza flota.

8. Ferme "plutitoare"

Se presupune ca pana in 2050 vor fi cu 2 miliarde de oameni mai multi pe planeta, crescand cererea de alimente cu 70%. Pana atunci, 80% din populatie va locui in orase. Avand in vedere ca majoritatea alimentelor trebuie transportate in mediul urban din zonele exterioare, arhitectul Javier Ponce s-a gandit sa realizeze o “ferma plutitoare”. Acest tip de ferma este ancorata deasupra marilor si a lacurilor interioare aflate in apropierea oraselor. Structura fermelor va fi formata din 3 nivele, cu panouri solare in partea superioara. La nivelul mijlociu se vor afla legumele care vor fi hranite prin intermediul lichidelor cu nutrienti. Nutrientiu si materiile vegetale vor fi distribuite la nivelul inferior pentru a hrani pestii, care sunt tinuti intr-un spatiu inchis.

9. Programul de lucru de 4 zile

Se pare ca programul de 4 zile de munca ar putea duce la indeplinirea mai multor task-uri. Mai multe studii arata ca reducerea numarului de zile de lucru ar duce la cresterea productivitatii si la reducerea absenteismului. Un astfel de program s-a demonstrat ca incurajeaza longevitatea angajatului in cadrul aceleasi companii. Saptamana de lucru de 4 zile duce la reducerea emisiilor de carbon la nivel global.

Sursa foto: dizain / Shutterstock.com