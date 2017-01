"Astazi (marti, n.r.) expira termenul de sapte zile de discutii publice pe baza Ordonantei privind gratierea si amnistia, ceea ce noi nu am vazut sa se intample. Drept urmare, ne strangem la Universitate astazi, 24.01.2017, incepand cu ora 17.00 si pornim intr-un mars spre Guvern”, se arata intr-o postare pe pagina evenimentului, conform News.ro.

Proiectele de ordonanta de urgenta privind gratierea si modificarea Codului penal au fost puse in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Justitiei in 18 ianuarie, propunerile, sugestiile si opiniile legate de aceste acte normative putand fi exprimate pana marti, 24 ianuarie. Proteste au avut loc si duminica, atat in Capitala, cat si in mai multe orase din tara.

La protestul din Bucuresti au participat peste 20.000 de oameni, care au mers in mars din Piata Universitatii in Piata Victoriei si apoi la sediul PSD din Kiseleff. In Piata Universitatii s-a aflat, timp de aproximativ 15 minute, si presedintele Klaus Iohannis, care a spus ca este inadmisibil sa fie schimbate legile in modul in care se intentioneaza si ca oamenii au de ce sa fie indignati.

Proiectul OUG promovat de Ministerul Justitiei prevede gratierea integrala a pedepselor de pana la cinci ani precum si jumatate din pedeapsa femeilor gravide, a celor care au in intretinere copii sub cinci ani, a celor cu varste de peste 60 de ani, precum si a celor cu boli incurabile in faze terminale.

Prevederile nu se aplica recidivistilor, nici celor care s-au sustras executarii pedepsei si nici celor care comit infractiuni dupa data de 18 ianuarie 2017. Proiectul prevede ca OUG intra in vigoare in 18 februarie 2017. Proiectul de OUG care modifica prevederi din Codul Penal si din Codul de Procedura Penala ia in calcul pagubele materiale mai mari de 200.000 de lei in cazul abuzului in serviciu, reducand de la sapte la trei ani de detentie nivelul maxim al pedepsei si eliminand sanctiunea cu interdictia privind ocuparea unei functii publice.

In ceea ce priveste conflictul de interese, printre cei mentionati ca beneficiari ai folosului patrimonial de pe urma faptei comise de functionarul public nu se vor mai regasi si cei cu care acesta a avut raporturi de munca in ultimii cinci ani. Denunturile vor fi valabile doar daca sunt facute in termen de sase luni de la data comiterii faptei reclamate.