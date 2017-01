Salariul minim pe economie va creste cu 16% de la 1 februarie, la 1.450 de lei brut. Aceasta masura are atat aspecte pozitive,cat si negative, mai ales asupra afacerilor mici care ar putea sa faca schimbari drastice pentru a putea supravietui in piata. Va prezentam in slide-urile urmatoare principalele consectinte, pozitive sau negative, pe care le are in cazul cetatenilor cresterea salariului minim.