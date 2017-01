In urma incendiului de la Bamboo, politistii locali au verificat actele mai multor localuri. Printre cluburile cu activitatea suspendata se numara Fratelli, Tapo, Surubelnita, El Grande Comandante, Maya, Chaboo, Imperial Ballrooms.

Proprietarii pot sa conteste deciziile de suspendare, precizeaza Digi 24.

Sambata noapte, in urma unor controale facute in cluburi din tara, au fost date amenzi de peste 200.000 de lei de pompieri, potrivit News.ro.

nspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) precizeaza ca, din dispozitia ministrului afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, in cursul noptii, pompierii alaturi de reprezentanti ai structurilor MAI, constituiti in echipe mixte, au facut controale si verificari la imobilele in care se desfasoara activitati cu public numeros.

Astfel, in cursul noptii au fost facute 162 controale la cluburi si discoteci, fiind date 118 amenzi, in cuantum de 203.000 lei, pentru nerespectarea reglementarilor ce tin de apararea impotriva incendiilor.

Principalele aspecte urmarite au vizat: exploatarea instalatiilor electrice, functionarea iluminatului pentru marcarea cailor de evacuare, functionarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, obstructionarea cailor de evacuare, instructajul angajatilor, obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si existenta planurilor de evacuare in caz de incendiu.

