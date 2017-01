Judetul Botosani se afla sub atentionare cod galben de ceata pana sambata, la ora 9.00, potrivit News.ro. Potrivit ANM, vizibilitatea este local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.

Tot pentru judetul Botosani a fost emisa si o atentionare cod galben de polei si burnita, valabila de asemenea pana la ora 9.00. Atentionari asemanatoare sunt in vigoare si in judetele Galati, Iasi si Vaslui, pana la ora 8.00.

Sursa foto: Robsonphoto / Shutterstock.com