Mesajul a fost transmis participantilor la masa rotunda pe tema "Reforma astazi – reforme astazi", organizata la Sibiu de Biserica Evanghelica de Confesiune Augustana, cu prilejul aniversarii a 500 de ani de la reforma initiata de Martin Luther, potrivit News.ro.

"Toate cultele din Romania ce se revendica din Reforma merita o sincera apreciere pentru felul in care isi indeplinesc misiunea si transmit un salut calduros reprezentantilor si credinciosilor lor. Jubileul Reformei isi gaseste in Romania un loc si un cadru evocator potrivit. Transilvania si Sibiul pot arata cum, in cautarea lui Dumnezeu, a fericirii si mantuirii, oamenii pot urma, pasnic, cai diferite. La Muzeul Brukenthal din Sibiu se gaseste originalul Edictului de la Turda. Intr-o Europa a sangelui varsat in numele credintei, chiar daca ignora ortodoxia romanilor din Transilvania, Edictul consacra pentru prima data principiul tolerantei religioase, lansand o noua perspectiva, umanista, asupra rolului religiei in societate", se arata in mesaj.

El noteaza efectele reformelor, care s-au vazut si in zona geografica a Romaniei de astazi, dar in special in Transilvania.

"Din pacate, astazi, libertatile si drepturile universale ale omului, toleranta si respectul diversitatii sociale au ajuns sa fie considerate de unii drept o desueta corectitudine politica, drept o cauza a dezangajarii dintre clasa politica si cetateni. Edictul de la Turda, ca si istoria si personalitatile Bisericii Evanghelice C.A. demonstreaza ca dimpotriva, pentru a-si implini misiunea si destinul, elitele politice, culturale ori religioase trebuie sa se pozitioneze in fruntea comunitatii si, daca este cazul, chiar inaintea vremurilor. Elitele au rolul de a inspira popoarele, de a lucra pentru fructificarea sociala a libertatii si demnitatii persoanei, pentru o societate marcata de responsabilitate si innobilata prin toleranta", mai spune seful statului.

Presedintele face referire si la pregatirea jubileului Marii Uniri, salutand recunoasterea progreselor aduse de ea societatii, in special prin aparitia si dezvoltarea dialogului interetnic, interconfesional si intercultural. Mesajul a fost prezentat de catre domnul Sergiu Nistor, Consilier Prezidential, Departamentul Cultura, Culte si Centenar.