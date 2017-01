"Nu sunt fericit ca trebuie sa dau inapoi medalia. Este chiar dureros, dar asta nu ma va impiedica sa-mi ating obiectivele in sezonul viitor", a spus Usain Bolt pentru presa jamaicana, potrivit News.ro. Usain Bolt va pierde una dintre cele noua medalii olimpice de aur din palmares, dupa ce Nesta Carter, coechipierul sau din stafeta Jamaicai, a fost depistat pozitiv, la reanalizarea unor probe prelevate in 2008, informeaza BBC.

Usain Bolt si Nesta Carter faceau parte din stafeta care a cucerit aurul in proba de 4x100 metri din cadrul Jocurilor Olimpice de la Beijing. Proba lui Nesta Carter se numara printre 454 de esantioane prelevate in 2008 si retestate anul trecut. Substanta interzisa in cazul jamaicanului este metilhexanamina, un stimulant.

In urma deciziei CIO de a-l descalifica pe Carter, Trinidad Tobago intra in posesia medaliei de aur, Japonia ia argintul, iar Brazilia bronzul. In varsta de 31 de ani, Nesta Carter a fost si in stafeta care a obtinut aurul la Londra, in 2012. In aceeasi proba, Carter este triplu campion mondial. Jamaicanul a castigat medalia de bronz in proba de 100 metri la Campionatele Mondiale din 2013, aceasta fiind prima sa medalie individuala.

Din stafeta jamaicanilor din 2008 mai faceau parte Asafa Powell si Michael Frater. Nesta Carter a anuntat ca va face apel la decizie. La ultimele trei editii ale JO, Usain Bolt a castigat cate trei medalii de aur, la 100 de metri, 200 de metri si stafeta 4x100 de metri, dar descalificarea stafetei din 2008 il va priva de ceea ce el si presa internationala au numit "tripla tripla".

Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat la 17 mai 2016 ca 31 de sportivi au fost depistati pozitiv la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, dupa efectuarea de noi analize, si ar putea fi exclusi de la competitia de la Rio de Janeiro. Sportivii depistati pozitiv provin din 12 tari si au evoluat in sase discipline.

