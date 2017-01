Povestea va fi inclusa in volumul ”Book of Swords”. Potrivit descrierii de pe Amazon, antologia cuprinde ”cincisprezece basme originale care celebreaza epoca de aur a spadei si vrajitoriei, inclusiv o noua poveste a lui George R.R. Martin plasata in lumea «Game of Thrones»”, potrivit News.ro.

Winteriscoming.net, site al fanilor ”Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, speculeaza ca povestea ar putea reprezenta materiale nepublicate din povestile ”The Princess and The Queen” si ”The Rogue Prince” ale lui Martin. Varianta integrala a ”The Princess and The Queen” avea 80.000 de cuvinte, insa doar 30.000 de cuvinte au fost publicate in antologia ”Dangerous Women” (2013).

La inceputul lunii ianuarie, scriitorul american George R.R. Martin a declarat ca urmatorul volum din seria literara ”Cantec de gheata si foc” - pe baza careia este realizat serialul ”Urzeala Tronurilor” -, intitulat ”The Winds Of Winter” si asteptat de cativa ani cu mare nerabdare de fanii romancierului, ar putea fi lansat in 2017. Cel mai recent roman publicat in aceasta serie, ”Dansul dragonilor” (”A Dance With Dragons”), a aparut in librarii in 2011. Ultimul volum se va numi ”A Dream of Spring”.

George R.R. Martin, nascut pe 20 septembrie 1948, in Bayonne (New Jersey), este un autor american de fantasy, horror si science fiction, scenarist si producator. A publicat pentru prima data la varsta de 21 de ani - povestea ”The Heros” a aparut, in februarie 1971, in revista Galaxy. A absolvit cursuri de jurnalism si a predat doi ani la Clarke College, din statul Iowa. Din 1979, George R.R. Martin s-a dedicat scrisului, iar pana in prezent a publicat peste 15 romane si 10 colectii de povestiri, dar si o lucrare pentru copii - ”The Ice Dragon”. A scris scenarii pentru seriale de televiziune ca ”Twilight Zone” si ”Beauty and the Beast”. Este membru al Science Fiction & Fantasy Writers of America.

