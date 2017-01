Simona Halep, locul 4 WTA, va evolua la turneul de la Sankt Petersburg, cu premii totale de 710.900 de dolari, direct in turul doi, faza in care ar putea sa o aiba ca adversara pe Morina Niculescu, numarul 32 mondial.

Simona Halep, principala favorita a turneului, o va intalni pe castigatoarea meciului dintre Niculescu si croata Ana Konjuh, locul 36 WTA, potrivit News.ro.

La competitia din Rusia participa si Irina Begu, numarul 29 mondial, care va juca in primul tur cu o sportiva venita din calificari. Patricia Maria Tig, locul 107 WTA, evolueaza in calificari. Romanca, favorita 8, o intalneste in runda inaugurala a calificarilor pe Sabina Saripova (Uzbekistan), 147 WTA.