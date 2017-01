Atentionarea cod galben de ceata emisa pentru judetele Mehedinti, Olt si Dolj este in vigoare pana la ora 12.00, potrivit News.ro. De asemenea, meteorologii au prelungit atentionarea pentru judetele Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu si Calarasi, tot pana la ora 12.00.

A fost emisa o atentionare cod galben de ceata si pentru municipiul Bucuresti, care este in vigoare pana la ora 10.00. Totodata, judetele Vrancea, Iasi, Bacau si Vaslui raman sub cod galben de ceata pana la ora 10.00, in timp ce judetul Botosani se afla sub atentionare de polei. Potrivit meteorologilor, in toate aceste zone, local, vizibilitate este sub 200 de metri, iar izolat, sub 50 de metri.

Potrivit centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia rutiera in judetul Giurgiu se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata densa pe DN5 Bucuresti - Giurgiu si DN6 Bucuresti - Alexandria, vizibilitatea pe aceste artere fiind redusa, pe alocuri, sub 30 de metri.

De asemenea, se circula in conditii de ceata si pe DN2 Bucuresti – Buzau si DN1D Urziceni – Albesti – Paleologu, unde vizibilitatea este sub 50 de metri. Este ceata si pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, intre kilometrii 12 si 36, unde vizibilitatea scade, din cauza cetii, sub 50 de metri.

Pe Autostrada A2, pe tronsonul Bucuresti - Drajna, vizibilitatea este, pe alocuri, sub 50 de metri. Si pe Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, intre kilometrii 11 si 42, vizibilitatea este scazuta, din cauza cetii, fiind sub 100 de metri.

Sursa foto: dailin / Shutterstock