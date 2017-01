Mii de oameni au iesit duminica seara in strada, in Bucuresti, Cluj, Timisoara, Sibiu si alte orase din tara. Protestele de aseara au fost, ca si cele de saptamana trecuta, in principal impotriva legii amnistiei si gratierii, insa au fost strigate si lozinci impotriva Guvernului, a PSD, a posturilor TV acuzate de manipulare sau a Avocatului Poporului. Estimarile pentru numarul protestatarilor din Capitala sunt de 40-50.000 iar alte orase importante alte cateva zeci de mii de oameni. Luni dimineata are loc o dezbatere publica la Ministerul Justitiei pe acest subiect iar premierul Sorin Grindeanu a declarat ca multe opinii din aceste miscari sunt "distorsionate", semnaland lucruri politice. Vor avea aceste proteste rezultate concrete?

In Bucuresti, protestul a inceput la ora 17.00, cand s-au strans cateva sute de oameni in Piata Universitatii. Numarul lor a crescut rapid la cateva mii. Bulevardul Magheru a fost ocupat, in ciuda apelului facut de jandarmi la megafon pentru ca demonstrantii sa lase circulatia libera.

Ulterior, manifestantii, au pornit in mars spre Piata Unirii, numarul lor crescand continuu. Ei au ajuns apoi la Consiliul National al Audiovizualului (CNA), unde au scandat: "Ati mintit poporul cu televizorul".

Printre demonstranti s-au aflat si vicepresedintele USR Clotilde Armand si sotul sau, Sergiu Moroianu, dar si fostul ministru de Interne Doru Viorel Ursu.

Protestatarii nu au ramas prea mult in fata intrarii in sediul CNA, pazita de opt jandarmi, si si-au continuat drumul spre Ministerul Justitiei, unde au cerut demisia ministrului Florin Iordache, scrie news.ro.

Ulterior, manifestantii au plecat pe Calea Victoriei spre Universitate. In dreptul sediului Avocatului Poporului, multimea a strigat: "Ciorbea, demisia!".

Manifestantii au mai scandat: "Romania cere: Fara gratiere!", "Romania, trezeste-te", "Justitie, nu coruptie", "Ne-am saturat de ei, cainii sa-i manance", "Atentie foarte mare, se fura din buzunare, avem hoti la guvernare!", "PSD, ciuma rosie".

Protestatarii au pancarte pe care scrie: "De la Casa Alba la Poarta Alba, "Dragnea distruge democratia", "Acasa e cald si bine/Dar eu strig si pentru tine".

Manifestantii au ajuns si in Piata Victoriei, blocand circulatia in fata sediului Guvernului. Demonstrantii au cerut demisia Executivului si scandeaza: "Va rugam sa ne scuzati, nu producem cat furati" si "Mai am un singur dor, Dragnea scriitor".

O parte din coloana celor circa 40.000 de oameni care manifesteaza impotriva proiectelor Executivului privind gratierea si modificarea codurilor penale a ajuns in Piata Victoriei.

Legea amnistiei si gratierii: motivul principal al protestelor

Ministerul Justitiei organizeaza luni dimineata o dezbatere publica pe tema proiectelor privind gratierea si modificarea legilor penale.

Ministrul Justitiei a anuntat ca la dezbatere, programata sa inceapa la ora 10.00 sunt asteptati toti cei care s-au inscris (peste 200 de persoane), lucrarile urmand sa aiba loc, cel mai probabil, in doua serii, din cauza capacitatii limitate a salii. Jurnalistii vor avea acces la dezbatere, desi initial urmau sa participe doar la o declaratie de presa dupa eveniment.

Consiliul Superior al Magistraturii, reunit in plen, in absenta ministrului Justitiei, Florin Iordache, a dat, miercuri, aviz negativ proiectelor de ordonanta de urgenta privind gratierea si modificarile codurilor penale. Avizul dat de CSM este unul consultativ.

Pe aceasta tema, presedintele Klaus Iohannis a declansat procedura pentru organizarea unui referendum. Presedintele contesta cele doua ordonante de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penale.

Proiectul OUG promovat de Ministerul Justitiei prevede gratierea integrala a pedepselor de pana la cinci ani precum si jumatate din pedeapsa femeilor gravide, a celor care au in intretinere copii sub cinci ani, a celor cu varste de peste 60 de ani, precum si a celor cu boli incurabile in faze terminale.

Prevederile nu se aplica recidivistilor, nici celor care s-au sustras executarii pedepsei si nici celor care comit infractiuni dupa data de 18 ianuarie 2017. Proiectul prevede ca OUG intra in vigoare in 18 februarie 2017.

Proiectul OUG promovat de Ministerul Justitiei prevede gratierea integrala a pedepselor de pana la cinci ani precum si jumatate din pedeapsa femeilor gravide, a celor care au in intretinere copii sub cinci ani, a celor cu varste de peste 60 de ani, precum si a celor cu boli incurabile in faze terminale.

Prevederile nu se aplica recidivistilor, nici celor care s-au sustras executarii pedepsei si nici celor care comit infractiuni dupa data de 18 ianuarie 2017. Proiectul prevede ca OUG intra in vigoare in 18 februarie 2017.

Proiectul de OUG care modifica prevederi din Codul Penal si din Codul de Procedura Penala ia in calcul pagubele materiale mai mari de 200.000 de lei in cazul abuzului in serviciu, reducand de la sapte la trei ani de detentie nivelul maxim al pedepsei si eliminand sanctiunea cu interdictia privind ocuparea unei functii publice.

In ceea ce priveste conflictul de interese, printre cei mentionati ca beneficiari ai folosului patrimonial de pe urma faptei comise de functionarul public nu se vor mai regasi si cei cu care acesta a avut raporturi de munca in ultimii cinci ani. Denunturile vor fi valabile doar daca sunt facute in termen de sase luni de la data comiterii faptei reclamate.

Sorin Grindeanu: Multe dintre opinii sunt distorsionate, sunt anumite lucruri clar politice acolo

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, duminica, la Antena 3, ca sustine libera exprimare in mod pasnic, dar a observat la protestele din ultima saptamana opinii "distorsionate", insotite de mesaje jignitoare, pe o "tonalitate" mult prea ridicata, si a adaugat ca exista "lucruri clar politice" in aceste proteste. El a criticat si prezenta de saptamana trecuta a lui Klaus Iohannis la proteste, afirmand ca a fost o "surpriza neplacuta".

"Respect opiniile argumentate. E un drept legal sa protestezi in Romania, atata timp cat o faci pasnic si nu deranjezi pe altii, pentru ca daca se depaseste acesta limita intram intr-o cu totul alta zona. (...) Am vazut si am urmarit cu atentie opiniile care au reiesit din aceste mitinguri. Multe dintre ele pot sa le cataloghez ca au avut poate distorsiuni. A contat sursa sau modul in care au fost prezentate", a spus Grindeanu, intrebat despre protestele care au loc duminica seara in Capitala, dar si in alte orase din tara.

Premierul a subliniat ca el crede in libertatea de exprimare, dar "aceasta trebuie sa fie insotita de bun-simt". "Nu cred foarte mult in jigniri si in lucruri care prin modul abrupt in care incerci sa le exprimi ca aceste lucruri duc la ceva bun", a continuat el, intr-o discutie privind mesajele scandate in strada.

Grindeanu a continuat sa critice modul in care mesajele sunt reflectate in cadrul protestelor. "Nu mi se pare ca argumentele insotite de agresivitate verbala sunt cele care trebuie sa primeze. De multe ori, aceasta hiperbolizare e binelui si fanatismul in a crede ca ceea ce gandesti tu e corect s-ar putea sa duca la rau", a afirmat el.

Prim-ministrul a mai spus ca exista "semnale" ca protestele au fost politizate.

"Am urmarit tot ceea ce s-a intamplat, si ceea ce s-a strigat, si sunt semnale, sunt anumite lucruri clare politic in aceste intalniri, cum sunt oameni care sunt veniti in piata fara de culoare politica, dar in urma cu sase saptamani noi am avut alegeri. Cele mai bune sondaje, pareri, modul in care te exprimi intr-o tara democratica se fac prin alegeri, iar noi am castigat aceste alegeri", a spus el.

Intrebat daca se astepta ca presedintele Klaus Iohannis sa devina un oponent in aceasta situatie, Grindeanu a afirmat ca a avut o "surpriza neplacuta".

"Pentru mine, a fost o surpriza neplacuta prezenta presedintelui in strada saptamana trecuta. Eu am incercat in aceasta perioada sa am o relatie institutionala corecta cu Administratia Prezidentala. Ba chiar poate de multe ori am lasat de la mine anumite lucruri, tocmai pentru a avea dialog, pentru a ne vedea fiecre dintre noi, dintre Guvern, Administratie Prezidentiala, Parlament, celelalte institutii, de a lasa de o parte politica si de a ne ocupa de administrarea tarii", a spus Grindeanu.

Proteste ample in mai multe orase

Protestul din municipiul Brasov s-a incheiat, duminica seara, in jurul orei 21.00, la actiune participand aproximativ 3.000 de oameni, dublu fata de numarul celor adunati initial in fata Prefecturii.

Protestul de la Brasov a inceput duminica, in jurul orei 18.00, in fata Prefecturii, unde s-au adunat aproximativ 1.500 de oameni

Manifestantii au pornit de la Prefectura in mars pe Strada Republicii, iar cand au ajuns in Piata Sfatului numarul depasea 3.000.

Oamenii au scandat: ”PSD Ciuma Rosie!“, ”DNA sa vina sa va ia!“, ”Jos Coruptia!“, ”Drepturi pentru toti, nu doar pentru hoti!“ sau ”In democratie hotii stau la puscarie!“ sau ”Informare, nu manipulare!”.

In jurul orei 19.30, potestatarii s-au intors la Prefectura de unde au plecat la sediul DNA. Brasovenii iesiti in strada au cerut demisia ministrului Justitiei, Florin Iordache, si a avocatului poporului, Victor Ciorbea.

”Ceea ce vor ei sa faca este un atac la justitie. Practic ne spun ca este in regula sa furam pentru ca vom fi eliberati, adica practic pedeapsa nu mai exista“, a spus un protestatar, informeaza news.ro.

”Am iesit in strada pentru ca inca mai cred ca tara asta are un viitor, ca inca mai putem schimba ceva. Nu putem permite sa fim manipulati pentru interesele personale ale unor hoti“, a mai spus un protestatar.

”Nu este normal ce se intampla. Se calca peste sistemul de justitie. Nu le pasa lor de omul de rand care a furat o gaina, ci de ei de sus care au furat milioane“, a spus un protestatar.

Numarul oamenilor care au protestat, duminica, la Iasi, fata de proiectele privind gratierea si modificarea codurilor penale a ajuns, pe parcursul actiunii, la aproximativ 3.000, la cei 1.500 de oameni care s-au adunat initial in Piata Unirii, alaturandu-se mai multe persoane in momentul in care s-a pornit in mars pe strazile orasului.

Oamenii s-au adunat duminica, in jurul orei 17.00, in Piata Unirii din Iasi, unde au scandat lozinci precum ”Nu va fie frica, Liviu Dragnea pica!”, ”Vrem referendum!”, ”DNA, sa vina sa va ia!”, ”PSD, partid de hoti, ticalosi si mafioti!”

Mai multe persoane au tinut discursuri, participantii huiduind cand au auzit numele lui Liviu Dragnea, al lui Victor Ciorbea, dar si cand s-a vorbit despre Guvern sau PSD.

Dupa ce au stat in jur de o ora si jumatate in Piata Unirii, iesenii au pornit in mars catre Prefectura, iar in momentul in care au ajuns in fata sediului PSD, au scandat ”PSD, ciuma rosie!”, ”Cine nu sare, nu vrea schimbare!”.

Protestul de la Timisoara, la care initial s-au adunat circa 2.000 de oameni, a inceput dupa ora 18.00, in Piata Victoriei, iar pe parcurs numarul protestatarilor a crescut, ajungand la peste 6.000, potrivit jandarmilor.

Oamenii adunati pe platoul din fata Operei Romane din Timisoara au decis sa transmita mesajul lor atat in fata Tribunalului Timis, in fata DNA Timisoara, cat si in fata Prefecturii Timis. Ei au pornit in mars spre aceste institutii, iar la final s-au intors in Piata Victoriei unde au anuntat ca un nou protest ar putea avea loc duminica viitoare, la aceeasi ora.

Protestatarii au purtat pancarte pe care au scris mesaje ca ”Spunem nu gratierii”, ”Coruptia ucide, dar si saracia ucide”, ”Grindene, cu trupa ta faci de ras Timisoara”, ”CNA, fa-ti datoria” si au strigat lozinci precum ”Fara ordonante!”, ”Timisoara cere fara gratiere!”, ”Dragnea, nu uita, asteptam si cartea ta!” si ”Ole, ole, du-te Ciorbea, lasa-ne!”.

Protestul din Cluj-Napoca fata de proiectele Guvernului privind gratierea si modificarea codurilor penale, la care au participat peste 10.000 de oameni, s-a incheiat fara incidente.

Protestatarii au inceput sa vina in Piata Unirii din Cluj-Napoca in jurul orei 17.00, initial adunandu-se in jur de o mie de oameni.

Majoritatea persoanelor au adus pancarte cu mesaje ca ”Amnistie pentru voi, doar in viata de apoi”, ”PSD, ciuma rosie”, ”Respect pentru statul de drept”, ”In democratie, hotii stau la puscarie”, ”Ei gratiati, noi furati”.

Oamenii au avut si o statie de amplificare, cu o portavoce si au luat pe rand cuvantul, iar dupa ce numarul lor a crescut au plecat in mars prin oras.

Ei au pornit din Piata Unirii, pe Bulevardul Eroilor, Calea Dorobantilor, Piata Marasti, Bulevardul 21 Decembrie, Strada Memorandumului, au ajuns in fata Primariei, apoi au mers pe Strada Petru Maior, la Casa de Cultura a Studentilor, Strada Napoca si s-au intors apoi in Piata Unirii dupa ora 20.00.

Pe durata protestului numarul manifestantilor a ajuns la peste 10.000. In jurul orei 20.30, protestatarii au plecat spre casa.

Duminica trecuta, peste 5.000 de persoane au participat la un protest similar in Cluj-Napoca.

Sursa foto: Agerpres