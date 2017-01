Guvernul a aprobat la inceputul acestei luni o ordonanta de urgenta care prevede ca studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditate, beneficiaza de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, incepand cu data de 1 februarie. Angajatii CFR se pare ca nu au fost instruiti in legatura cu aceasta schimbare.

Incepand cu 1 februarie, studentii ar trebui sa beneficieze de gratuitatea transportului intern feroviar, insa, cu 2 zile inainte de aplicarea acestei masuri, situatia nu pare a fi concrezitata la nivelul structurii CFR Calatori.

Atat angajatii de la ghisee cat si cei de la informatii telefonice se pare ca nu stiu care va fi procedura exacta. Am apelat numarul 021/9521 (informatii telefonice CFR Calatori) pentru a afla cum se va proceda de la 1 februarie si daca studentii vor putea calatori gratuit. Raspunsul reprezentantului CFR a fost " Nu stim inca, nu am primit nimic, nu a venit inca".

Poate fi vorba de o lipsa de comunicare intre institutiile statului si compania de stat sau de o masura ce nu poate fi implementata? Ce stim exact este ca sute de mii de studenti se asteapta ca de la 1 februarie sa circule gratuit.

In data de 11 ianuarie, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si ministrul Consultarii Publice, Gabriel Petrea, impreuna cu reprezentanti ai companiilor de transport CFR Calatori si Metrorex, au participat la o intalnire cu reprezentanti ai unor organizatii studentesti, pentru a discuta normele de aplicare a gratuitatilor.

”CFR Calatori va facilita rezervarea biletelor gratuite atat la ghisee, automate, cat si online. In perioada urmatoare, compania va implementa un sistem online de inregistrare a studentilor eligibili pentru aceste biletele gratuite”, se arata intr-un comunicat emis la inceputul lunii, conform News.ro.

Curtea de Conturi a realizat o radiografie a sistemului universitar prin care arata ca universitatile instruiesc cu 30% mai putini studenti decat in 1990, desi sunt mai multe universitati. In anul universitar 2013-2014 au fost inregistrati 433.234 persoane, insa , avand in vedere trendul descendent, in acest moment este posibil sa fie mult mai putini.

