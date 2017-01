Marius Vulpe a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa organizata in statiunea Mamaia, ca exista 33.000 de paturi in penitenciarele din tara si 27.500 de detinuti, dar ca nu este respectata suprafata legala pentru fiecare detinut, respectiv de patru metri patrati. “In momentul actual avem circa 33.000 de paturi instalate. Din punct de vedere legal, circa 19.500 putem caza, avem voie sa cazam. De acolo reiese diferenta aceea cu care noi am iesit in spatiul public si pentru care, de altfel, statul roman astazi prin deciziile CEDO ia amenzi individual. (...) Calculele de cazare pe normative europene se realizeaza la suprafata, nu la paturi instalate. Pentru a respecta legea si a nu mai fi amendati ar trebui fie sa plece 8.500 de detinuti din sistem, fie sa construim alte locatii fie penitenciar, fie sectii de detinere care sa ne ofere cele 8.500 de locuri, detinutii sa ramana in sistem si sa nu mai platim amenzi. Sunt 27.500 de detinuti astazi si nu se respecta cei patru metri patrati”, a spus directorul general al ANP, conform News.ro.

El a precizat ca exista mai multe metode de reducere a efectivelor de detinuti, nu doar construirea unor locuri de detentie. “Una dintre ele ar fi sa construim locuri noi de detentie si va spuneam ca sunt proiecte in sensul acesta, daca vor fi finantate le vom implementa. A doua, ati vazut in agenda publica, sunt proiecte de ordonante. In al treilea rand, mai sunt la nivelul ministerului cateva propuneri, cea mai importanta dintre ele este proiectul inceput in mandatul guvernului trecut referitor la recursul in compensare. Adica, in functie de perioada cat locuiesc in conditii de supraaglomerare detinutilor sa li se scada un anumit numar de zile din pedeapsa executata”, a declarat Marius Vulpe.

El a mentionat ca Administratia Nationala a Penitenciarelor desfasoara in prezent doua proiecte pentru realizare de penitenciare, unul in Berceni, langa Ploiesti, si altul la Caracal. “Anul trecut s-au alocat bani de la bugetul de stat pentru doua studii de prefezabilitate: la Berceni, langa Ploiesti, si la Caracal. Anul trecut, Ministerul de Finante trebuia sa dea aviz cu Ministerul de Justitie pentru studiile de fezabilitate. Din pacate, am capatat pentru Berceni spre sfarsitul anului avizul, nu am putut demara procedura de achizitie a proiectarii, pentru ca e urmatorul pas, si executiei. Pentru Caracal nu am avut aviz de la Ministerul Apararii Nationale avand in vedere apropierea de Craiova si de Deveselu. Avem promisiuni ca anul acesta Ministerul Justitie a avut discutii, a negociat cu Ministerul Apararii si avem promisiuni ca vom capata aviz ca nu sunt riscuri pentru zona Deveselu”, a mai afirmat directorul ANP.

Intrebat care a fost ultimul penitenciar construit, Marius Vulpe a spus ca penitenciarul de la Giurgiu, dar ca lucrarile nu au fost inca finalizate desi este dat in folosinta din anul 2000. “Ultimul penitenciar, daca nu ma insel, este cel de la Giurgiu. A inceput constructia in 1994, a fost dat in folosinta in anul 2000 si se va finaliza in 2017. Mai sunt anexe de realizat”, a precizat directorul ANP.

De asemenea, intrebat de jurnalisti care este cel mai modern penitenciar, dar si cel mai aglomerat, Marius Vulpe a spus ca Penitenciarul Arad se incadreaza in prima categorie, iar Penitenciarul Satu Mare este supraaglomerat, avand un grad de ocupare de 200 la suta. Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor a mai fost intrebat daca ministrul Justitiei i-a cerut un punct de vedere referitor la ordonanta privind gratierea, el raspunzand negativ.

“Nu si nici nu era temei sa-mi ceara un punct de vedere. Administratia Nationala a Penitenciarelor ofera statistici si problematica. Din a doua, a treia zi de mandat a domnului ministru m-am prezentat la dumnealui si i-am expus toate problemele, incepand cu supraaglomerarea, cu deficitul de personal, cu deficitul de cladiri, cu insuficienta resurselor financiare”, a mai declarat Marius Vulpe, precizand ca a solicitat pentru acest an un buget de 1,3 miliarde de lei.

El a precizat ca peste 500 de detinuti au castigat procese la CEDO si ca nu exista penitenciar in tara care sa nu aiba cauza pierduta la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. “Sunt 530 de cazuri in care detinutii au castigat la CEDO. Va spun ca nu exista penitenciar din Romania care sa nu aiba dosare sau cauze pierdute la CEDO pe acest temei”, a mentionat Marius Vulpe.

Directorul general al ANP a fost prezent, marti, in Mamaia, la sedinta de bilant in cadrul Regiunii Sud-Est, care cuprinde Penitenciarul Poarta Alba, Penitenciarul Spital Poarta Alba, Penitenciarul Tulcea, Penitenciarul Braila, Penitenciarul Galati, Centrul de detentie Tichilesti, Penitenciarul Slobozia.

