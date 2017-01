In timpul emisiunii au fost afisate pe ecran, titluri precum: ”Ghita: Magnatul Soros este un pericol pentru Romania”, ”Ghita: Soros are agenti de influenta in presa romaneasca” si ”Ghita: Reteaua Soros controleaza si unii procurori romani”, conform News.ro.

”Printre alte probleme dezbatute in emisiune, acestia au expus teoria conform careia George Soros controleaza prin fundatiile si ONG-urile sale politicienii din mai multe tari, printre care si Romania. Scopul acestuia este distrugerea a ceea ce este national si inavutirea prin insusirea resurselor tarii. Pentru asta s-a apelat la policitieni, procurori, oameni de presa, toti fiind agenti de influenta in slujba sa. In opinia lui Sebastian Ghita, unii au recunoscut fatis acest lucru - Sandra Pralong, de exemplu, altii slujesc interese straine Monica Macovei sau Raluca Pruna. Mai toate guvernele Romaniei au fost sabotate din umbra de fundatiile Soros si de Consiliul Investitorilor Straini. Romanii nu mai pot munci in propria tara, pentru ca tara lor este furata sistematic”, arata o sinteza a constatarii intocmita de Directia Monitorizare.

Amenda a fost propusa de Radu Bogdan Herjeu si a fost votata de sase din cei 11 membri CNA - Florin Gabrea, Valentin-Alexandru Jucan, Gabriel Tufeanu, Orsolya Eva Borsos, Radu Herjeu, Dorina Rusu. Viorel Vasile Buda, Monica Gubernat, Laura Georgescu, Rasvan Popescu si Radu Calin Cristea au fost impotriva.

”Tinand cont ca la Realitatea TV a fost un caz izolat, s-a intamplat o singura data, intr-o singura emisiune, si au fost putine afirmatii facute din partea celor doi, eu nu as propune aceeasi sanctiune ca pentru B1 TV, dar pe de alta parte si somatie mi se pare...”, a spus Radu Herjeu. Sanctiunea a fost acordata in baza articolului 40, alinatul 2 din Codul audiovizualului, care prevede ca moderatorii programelor au obligatia sa solicite ferm interlocutorilor sa probeze afirmatiile acuzatoare sau sa indice, cel putin, probele care le sustin, pentru a permite publicului sa evalueze cat de justificate sunt acuzatiile.

Sursa foto: Shutterstock/Goran Bogicevic