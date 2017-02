Peste 2 miliarde de puncte ANRP s-au emis pana in prezent pentru despagubirea fostilor proprietari din timpul regimului comunist, valoarea nominala a acestora ajungand la 450-500 miioane euro, estimeaza reprezentantii Alpha Quest, in prezent singurul investitor institutional care achizitioneaza aceste puncte.

Potrivit estimarilor acestora, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) mai are inca de rezolvat peste 50.000 de cereri din partea fostilor proprietari. “Tinand cont de faptul ca doar o patrime din cereri ajung sa primeasca puncte, ar mai fi de alocat circa 3 – 3,5 miliarde puncte, care ar duce ‘capitalizarea’ la peste 1 miliard de euro”, mentioneaza Ovidiu Fer, reprezentantul fondului Alpha Quest.

Punctele de despagubire, sau “punctele ANRP”, reprezinta o creanta asupra statului roman.

Cititi mai multe detalii despre Ce sunt punctele ANRP.

Punctele sunt tranzactionabile la notar, sute de detinatori alegand deja sa isi valorifice detinerile avand in vedere amanarile repetate ale statului roman in privinta adoptarii si modificarii legislatiei necesare pentru lichidarea acestora, sau pentru permiterea achizitiilor de terenuri cu ajutorul punctelor ANRP.

Procedura de tranzactionare

Tranzactia: Tranzactiile se realizeaza la sediul unui notar autorizat care verifica validitatea actelor si calitatea de detinator indreptatit al vanzatorilor.

Plata: Plasa se face pe loc, odata cu semnarea contractului de vanzare-cumparare.

Decontarea: Cumparatorul depune la ANRP actele care au stat la baza tranzactiei precum si o cerere de eliberare a unui certificari de detinator de puncte care sa ateste calitatea sa de detinator.

Cum se tranzactioneaza in prezent punctele ANRP

In prezent s-a format o piata a punctelor in care la vanzare se afla detinatorii acestora - majoritatea fosti proprietari despagubiti, iar la cumparare se afla fondul de investitii Alpha Quest, precum si o serie de mici investitori locali care incearca sa negocieze agresiv si care uneori profita de lipsa de cunostinte a fostilor proprietari.

Un punct ANRP s-a tranzactionat inital (2013-2014) in jurul valorii de 0,20 – 0,25 lei, insa valoarea aproape s-a dublat in urma intrarii in piata a fondului Alpha Quest, ajungand in prezent la circa 0,4 lei/punct ANRP. Totusi, presiunea pe pret s-a accentuat in ultima perioada dupa ce in piata au aparut din ce in ce mai multe puncte, ca urmare a faptului ca media alocarii a urcat puternic in 2016, pana la 90 de milioane de puncte lunar.

“Pana acum am achizitionat peste 100 de milioane de puncte, dar avem disponibilitatea de a ne mari exponential detinerea, in conditiile in care perspectivele macroeconomice ale Romaniei, in special legate de bugetul de stat si legislatia in vigoare privind punctele, nu se deterioreaza”, a declarat Ovidiu Fer. Acesta adauga faptul ca fondul Alpha Quest mizeaza la randul sau pe lichidarea ulterioara a punctelor, nefiind interesat de participarea la eventualele licitatii pentru terenuri pe care statul ar trebui sa le organizeze la un moment dat. “Fiind vorba de un investitor institutional, suntem dispusi sa asteptam o perioada de timp mai mare pana cand statul va face modificarile legislative privind valorificarea punctelor ANRP. Vorbim de timp pe care poate un fost proprietar nu si-l permite”.

Investitorii Alpha Quest sunt persoane cu venituri ridicate si alti investitori institutionali din Europa Centrala si de Est ce vizeaza pietele emergente si de frontiera. Ovidiu Fer este fostul reprezentat pentru Romania si tarile din regiune al Wood&Co, una dintre principalele case de brokeraj de pe Bursa de Valori Bucuresti.

Fer a facut parte din echipa Wood care in 2009 a lansat pe Bursa din Viena warrant-urile pe actiunile Fondul Proprietatea (FP), produse derivate cu suport actiunile FP, oferind astfel primele cotatii oficiale pentru titlurile Fondului (inainte ca acesta sa fie listat pe Bursa de Valori Bucuresti). La acel moment, Wood&Co. achizitiona titluri Fondul Proprietatea pentru a le putea vinde astfel sub forma warrant-urilor la Viena.