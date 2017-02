Numarul manifestantilor din Piata Victoriei continua sa creasca, la ora transmiterii acestei stiri in fata Guvernului fiind peste 1.500 de persoane care cer demisia Guvernului, dupa adoptarea, in noaptea de marti spre miercuri, a Ordonantei de Urgenta privind modificarea codurilor penale. Oamenii scandeaza „Hotii”, iar unii dintre ei au venit cu tobe si vuvuzele.

La ora transmiterii acestei stiri, in fata Palatului Victoria sunt peste 1.500 de persoane, dar numarul lor este in crestere. Oamenii au vuvuzele, fluiere si tobe, dar si PET-uri umplute cu pietre si cer demisia Guvernului. Protestatarii striga "Noaptea, ca hotii" si "Romania, trezeste-te" si au steaguri si pancarte cu mesaje precum ”Ordonanta de urgenta: demisia", "Demisia, ati legalizat hotia", "Copiilor, nepotilor, prosperitate, democratie, nu coruptie, oligarhie" sau "#guverNUL", conform News.ro.

”Nu este normal ce s-a intamplat aseara. Nu este normala atitudinea lor. De fapt, nimic nu mai e normal. Sunt furioasa! Cand am vazut la televizor ce au facut, am plans. Jur ca am plans! Dar am venit astazi aici si voi sta pana diseara, chiar si la noapte, daca e nevoie, ca sa le spun celor din Guvern ca noi nu renuntam. Vrem sa plece toti! Sa plece hotii care ne-au furat tara! Cand vor invata sa nu se puna cu poporul?”, a spus o femeie care protesteaza in fata Guvernului.

”Vreau demisia ministrului Justitiei, vreau demisia lui Grindeanu, vreau demisia Guvernului. Nu poti tu, ca reprezentant al Romaniei, al romanilor care te-au votat, sa te apuci noaptea sa aprobi ordonante. Pai asa se face? Ca hotii! E inadmisibil!”, a spus un protestatar.

Traficul in Piata Victoriei nu este blocat, zona de protest fiind delimitata de jandarmi cu garduri. Masinile care trec prin fata sediului Guvernului claxoneaza. Grupuri de manifestanti vin in continuare in Piata Victoriei, unde marti noapte au protestat peste 15.000 de oameni, fata de adoptarea de catre Guvernul Grindeanu a Ordonantei de Urgenta privind modificarea codurilor penale.

Demonstrantii au huiduit si au scandat "Demisia", "Elicopterul". Protestatarii au cantat imnul Romaniei si au strigat "Nu scapati", "Anticipate", "Noaptea ca hotii", "Sobolanii". Jandarmii au fost pregatiti sa intervina cu gaze lacrimogene, dupa ce protestatarii au aruncat in ei cu bulgari de zapada. Unii protestatari s-au imbrancit, de altfel, cu jandarmii.

Manifestatii au avut loc si in alte orase din tara: Arad, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi, Brasov, Ploiesti si Timisoara. Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvernul Grindeanu marti seara privind modificarea codurilor penale a fost publicata in Monitorul Oficial, iar cea mai mare parte a prevederilor ar urma sa intre in vigoare la 10 zile de la publicare.