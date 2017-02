Protestele provocate de publicarea ordonantelor de modificare a Codurilor Penale de catre Guvernul Sorin Grindeanu continua si in a treia seara. Din nou, se anunta sute de mii de oameni in toata tara, in contextul in care primul ministru si seful PSD, Liviu Dragnea, au declarat astazi intr-o conferinta de presa ca nu vor abroga ordonantele. In acest context, wall-street.ro si start-up.ro au lansat campania Aparati statul de drept! Retrageti ordonanta!