Declaratiile lui Grindeanu:

- Am ascultat si am vazut foarte multe opinii de la colegi, de la oameni simpli, de la vocea strazii. Vin astazi sa va spun decizia mea ca premier in ceea ce inseamna dezbaterea publica din aceste zile. Nu vreau si nu doresc sa dezbinam Romania. Romania nu poate fi rupta in doua. Este ultima mea dorinta de a se ajunge la asa ceva.

Am vazut pozitiile oamenilor, s-a creat un clivaj in societate. Am ascultat si opiniile unor colegi care ne-au spus sa mergem mai departe.

- Tot ce inseamna deciziile pe care CCR le-a luat si nu au fost puse in practica, e normal sa isi gaseasca transpunerea in cadrul legal. Orice decizie a CCR este obligatorie pentru toata lumea.

- Toate argumentele pe care noi le-am avut in sustinerea acestei ordonante nu au fost foarte bine comunicate. Din acest motiv, s-a creat foarte multa confuzie, s-au creat foarte multe distorsiuni care nu au legatura cu ceea ce, pana la urma, s-a adoptat. De aceea Ministerul Justitie si ministrul Justitiei isi vor asuma, isi asuma consecintele.

- Maine vom face in regim de urgenta o sedinta de guvern pentru abrogarea acestei ordonante. Este termenul folosit de Administratia Prezidentiala atunci cand s-a adoptat aceasta ordonanta. Vom gasi calea legala ca aceasta ordonanta sa nu intre in vigoare.

- De asemenea, vreau sa va spun ca este nevoie de a avea o concordanta intre ce inseamna deciziile CCR si cadrul legal. o sa demarez rapid o consultare cu toate celelalte partide, pornind de la deciziile CCR si de la forma actuala, excluzand poate acel prag de 200.000 de lei, astfel incat dupa un dialog, in cel mai scurt timp sa trimitem proiect de lege spre Parlament, pentru punerea in acord a deciziei CCR cu cadrul legal.