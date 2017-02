"Miercuri seara am plecat din spital si nu se stia nimic. La raportul de garda de joi dimineata am fost anuntati ca avem un manager nou in persoana medicului Adriana Nica. Un nume care nu a fost vehiculat niciodata pentru aceasta functie!", afirma joi, 2 februarie, un medic citat de Gazeta Sporturilor, jurnalistii precizand ca decizia numirii Adrianei Nica este parafata la minister miercuri, 1 februarie dimineata, de ministrul Sanatatii, Florian Bodog.

Conform aceluiasi doctor, "Adriana Nica este un medic cu o ascensiune fulminanta in ultimii doi ani" si nu are nicio competenta in management.

Un alt medic, coleg cu Adriana Nica la ATI, se declara si el socat de instalarea noului manager, declarandu-le jurnalistilor de la GSP ca aceasta " are o usoara activitate medicala si un simulacru de activitate stiintifica”.

Jurnalistii GSP relateaza ca in 2016, Adriana Nica a publicat 4 carti de specialitate in calitate de coordonator, dintre acestea, lucrarea ”Particularitati ale managementului perioperator la pacientul cu boala hematologica nononcologica” avandu-l ca autor pe Sorin Oprescu. Adriana Nica a publicat in 2016 si doua carti in calitate de coautor, iar in 2015 si 2016 a publicat o lucrare la trei saptamani in revistele stiintifice.

”Nici daca statea si scria non-stop zi si noapte, nimeni nu ar fi reusit sa publice atata carti si lucrari stiintifice intr-un timp atat de scurt ca Adriana Nica”, comenteaza pentru Gazeta Sporturilor un medic de la Sectia ATI a Spitalului Universitar a carei sefa a fost Nica pana la numirea ca manager.

Gazeta Sporturilor sustine ca potrivit ultimei declaratii de avere, Adriana Nica detine imprumuturi de 660.000 de euro, apare ca martor in dosarul de coruptie al lui Sorin Oprescu, iar unul din imobilele pe care procurorii au pus sechestru asigurator in dosarul lui Oprescu apartine acesteia.

Conform aceleiasi surse, in 2015, ea si-a sustinut teza de doctorat in fata lui Nicolae Banicioiu si a lui Dorel Sandesc, ministrul si secretarul de stat al guvernului Ponta. In acelasi an, Sectia de ATI de la Spitalul Universitar este impartita in trei, iar Adriana Nica e numita seful sectiei ATI 2.

In 30 octombrie 2015, in ziua in care are loc incendiul de la Colectiv, Adriana Nica isi da demisia si este inlocuita cu doctorul Letitia Coriu. In februarie 2016, Nica revine la spital, in acelasi timp in care se intoarce in spital si Oprescu, care reprimeste drept de practica, fiind numita din nou sef sectie ATI. Fosta sefa, Letitia Coriu, primeste, pe o ruta de consolare, pozitia de sef sectie ATI la Spitalul Coltea, scrie Gazeta Sporturilor.

Adriana Nica a a absolvit UMF Carol Davila in 2004, iar din 2005 a fost medic stagiar la Spitalul Universitar Bucuresti, fiind apoi, pe rand: 2006-2010 – medic rezident ATI la SUUB; 2010-2015 – medic specialist ATI la SUUB; 2009-2015 – preparator universitar UMF Carol Davila; 2015 – prezent – asistent universitar; 2015 – sef de sectie ATI 2; 2015 – obtine doctoratul, 1 februarie 2017 – manager de spital.

Jurnalistii Gazetei Sporturilor spun ca au discutat sambata, de mai multe ori, cu Adriana Nica, aceasta refuzand insa sa comenteze numirea ca manager la Spitalul Universitar de Urgenta.

Sursa foto: AGERPRES FOTO