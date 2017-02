Sute de mii de oameni au iesit in strada in ultimele seri, dupa aprobarea ordonantei 13. Abrogarea acesteia nu i-a tinut acasa, ba din contra. Duminica seara, la cateva ore dupa ce s-a puiblicat in Monitorul Oficial noua ordonanta care o abroga pe cea anterioara, in Piata Victoriei s-au strans 300.000 de oameni. Alti 300.000 au iesit in tara si in diaspora. Au aprins luminite, au cantat imnul, au facut liniste in memoria victimelor de la Colectiv. Si toti au cerut demisia Guvernului, a Ministrului Justitiei, au strigat pentru schimbare si pentru o Romanie mai buna. Ce va urma?

Duminica dupa amiaza, Guvernul a aprobat proiectul ordonantei de urgenta prin care este abrogata OUG 13/2017 prin care au fost modificate Codul Penal si Codul de Procedura Penala. De asemenea, Ordonanta 13 a fost publicata in Monitorul Oficial.

Decizia a venit dupa o serie de presiuni din toate directiile: de pe o parte protestele din strada, care au batut recorduri in fiecare seara, fiind cele mai mari de dupa revolutie, pe de alta parte, presiunile partenerilor internationali.

Proteste pasnice, vocea unita si ferma a strazii

In toate zilele de proteste masive, toate manifestatiile au fost pasnice, cu lozinci si pancarte inventive si amuzante. In mai multe seri s-a cantat imnul la orele 22.00 iar duminica seara s-au aprins luminite, s-a aplaudat, s-a strigat “Romania”. De asemenea, tot in seara cu cei mai multi protestatari (600.000 de in toata tara), s-au pastrat cateva momente de liniste in memoria victimelor de la Colectiv.

S-au scandat binecunoscutele lozinci precum "Retrageti ordonanta", "Abrogare", "Rusine sa va fie", "Ne-am saturat", “Jos Guvernul”, “Hotii”.

La finalul protestelor, Piata Victoriei a fost curatata de acelasi grup de voluntari care a ramas in fiecare seara sa stranga, in ciuda reactiilor din social media a unor simpatizanti PSD care au afirmat contrariul.

De asemenea, au fost instalate mese cu alimente, cornuri, fructe si covrigi, oferite gratuit protestatarilor, in timp ce jandarmii au primit flori si ceai cald.

Una dintre cele mai creative idei a fost cea care cu manechinele imbracate in haine vargate, de puscarisi, inalte de cativa metri, cu fetele lui Ion Iliescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta si Sorin Grindeanu care s-au plimbat prin multime.



Alte lozinci scandate au fost: "Copiii mei vor sa zboare, nu le taiati aripile", "Va rugam sa ne scuzati, noi protestam, voi furati", "30 de lei de caine si 200.000 pentru javre", "Hotia distruge Romania". Alti demonstranti s-au plimbat prin multime cu un sicriu si doua cruci, simbolizand moartea democratiei, dupa cum spuneau.

Zeci de mii de oameni au iesit in strada si in mai multe orase din tara. Cel mai multi au fost in Cluj, Timisoara sau Sibiu, dar au fost manifestatii si in orase-surpriza, precum Alexandria sau chiar Zimnicea, ambele din judetul pastorit de Liviu Dragnea, probabil cel mai putin popular om politic al momentului.

Si diaspora a organizat proteste de solidaritate, pe retelele de socializare circuland imagini de la mitinguri din mai multe tari: Anglia, Spania, Franta sau Belgia. Vecinii bulgari au organizat un miting de solidaritate.

Presiunile partenerilor internationali

Statele Unite ale Americii sunt "profund ingrijorate" de masurile luate de Guvern, care "submineaza statul de drept" si ingreuneaza lupta anticoruptie, spune purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Mark Toner, care afirma ca partenerii americani vor retragerea OUG privind codurile penale, scrie News.ro.

SUA fac apel la Guvern sa "inverseze aceste actiuni" pentru a sustine credibilitatea Romaniei in randul comunitatii internationale si pentru a ramane atractiva pentru investitii si a asigura continuarea cresterii economice a acesteia, Statele Unite ale Americii fac apel la Guvernul Romaniei sa inverseze aceste actiuni.

De asemenea, Presedintele Klaus Iohannis a precizat, vineri, ca in pauzele reuniunii Consiliul european informal a avut foarte multe discutii cu aproape toti liderii europeni, care sunt ingrijorati si spera ca Romania sa faca tot ce se poate pentru a ramane ferm pe calea statului de drept.

Seful statului a precizat ca toti au apreciat foarte mult faptul ca romanii au o voce puternica si au ramas impresionati cand le-a spus ca sute de mii de romani au iesit in strada pentru a protesta pentru statul de drept in Romania. ”Toti, repet, toti ar regreta profund daca Romania ar face pasi care ar indeparta-o de la statutul de stat de drept”, a subliniat Klaus Iohannis. Presedintele Iohannis a participat, vineri, la Consiliul european informal care s-a desfasurat in Malta.

Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca este „foarte normal” sa existe discutii cu partenerii europeni despre OUG de modificare a Codurilor penale, motiv pentru care va merge, luni, la Bruxelles pentru a discuta in acest sens cu partenerii externi ai Romaniei.

„Eu cred ca este foarte normal sa avem un dialog cu partenerii nostri europeni si in acest scop voi fi luni, la Bruxelles, si vom avea ocazia sa discutam inclusiv pe textul respectiv. Cu mai multi, intalniri sunt in curs de perfectare, vor si oameni din Comisia Europeana cu pozitii responsabile”, a raspuns ministrul de Externe.

Intrebat care este punctul de vedere pe care il va expune la Bruxelles, Melescanu a afirmat: „Punctul meu de vedere este foarte simplu, de a gasi o modalitate pentru a colabora impreuna cu colegii nostri si partenerii nostri europeni la dezamorsarea acestei situatii”.

El a mai spus ca protestele nu au fost prezentate oficial „in niciun fel” partenerilor externi, deoarece evenimentele din ultimele zile „au fost prezentate de catre presa din Romania si receptate ca atare”.

Ciolos: Nimeni, niciodata, nu va mai putea guverna pe ascuns in Romania

Fostul premier Dacian Ciolos afirma, intr-o postare pe Facebook, ca sute de mii de romani cer o Romanie cinstita, deschisa, europeana, o altfel de guvernare si ca nimeni, niciodata, nu va mai putea guverna pe ascuns in Romania.

"Nimeni, niciodata, nu va mai putea guverna pe ascuns in Romania. Sute de mii de romani au iesit in strada pentru apararea democratiei, a statului de drept, pentru o justitie puternica si pentru o societate bazata pe valori. Sute de mii de romani cer o altfel de guvernare: onesta, transparenta, numai in slujba cetatenilor", scrie fostul premier.

In opinia sa, aceste zile nu sunt numai despre abrogarea unei ordonante de urgenta, ci despre "o societate matura care spune stop minciunii si populismului".

Conform lui Ciolos, protestele sunt "despre moralitate si despre constiinta colectiva, despre viitorul nostru ca natie".

"In aceasta seara, sute de mii de romani lumineaza sufletul tarii", este concluzia fostului sef al Guvernului.

BBC se intreaba: Guvernul roman se retrage strategic sau se preda?

Presa internationala a trata in regim de Breaking News protestele din Romania, mai multe televiziuni transmitand imagini in direct. BBC a trimis la Bucuresti un corespondent, acelasi care a transmis si la Revolutia din 1989.

A fost nevoie de o sedinta de urgenta, duminica, pentru a Guvernul sa-si abroge ordonanta de urgenta, comenteaza, la Bucuresti, Nick Thorpe de la BBC, care se intreaba de ce se comporta in acest fel un Guvern care detine o majoritate confortabila in Parlament, scrie News.ro.

El scrie ca i-a pus aceasta intrebare lui Calin Tariceanu, presedintele Senatului si liderul Aliantei Liberalilor si Democratilor (ALDE), partener in coalitia de guvernare.

Tariceanu, un fost premier, recunoaste ca actiunile Guvernului si modul in care au fost comunicate au fost ”stangace”, dar insista ca au fost bine intentionate.

El respinge perceptia larga in Romania si in strainatate potrivit careia acest conflict este o batalie intre oficiali corupti si o societate care lupta impotriva coruptiei.

”Regret sa spun asta, dar sistemul judiciar din Romania nu este independent, iar aceasta este clar problema care trebuie sa fie abordata in viitor”.

El zugraveste o imagine a procurorilor, mai ales a celor de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), care dau buzna, in echipa cu serviciile secrete.

Procurorii merg mana in mana cu judecatorii, acuza el, si incalca libertatile civice ale cetatenilor romani intr-un mod cum nu a mai fost vazut de pe vremea comunistilor.

”DNA si servciile de informatii sunt percepute acum ca institutii care nu respecta cadrul legal, care sunt corupte ele insele si folosite ca parghii importante in lupta politica din Romania”, a declarat el pentru BBC.

Argumentul sau este opus in mod dramatic celui al Laurei Codruta Kovesi, sefa DNA, care a insistat sambata, intr-un interviu pentru BBC, ca sistemul judiciar este independent si ca directia a urmarit membri ai guvernului si opozanti deopotriva.

DNA ar fi fost ”schilodita” daca decretul ar fi intrat in vigoare, scrie postul britanic.

Unul dintre motivele furiei de pe strazile Romaniei, in ultimele zile, a fost viteza cu care Guvernul a adoptat ordonanta, fara vreo sansa sa fie dezbatuta.

Guvernul va recitifica acum acest lucru, a declarat Tariceanu. Dezbaterea va fi ampla, iar societatea civila, care a fost activa in cadrul protestelor, va fi invitata sa ia parte la ea.

Multi dintre manifestanti spun ca ordonanta a fost ”croita pe comanda”, pentru a-i scoate pe anumiti membri ai actualului Guvern si al guvernelor anterioare de sub acuzare - intre care cel mai important este liderul Partidului Social Democrat (PDS, la guvernare) Liviu Dragnea.

El a fost condamnat deja, cu suspendare, pentru frauda electorala si este judecat pentru coruptie.

Duminica seara, o mare de oameni s-a adunat din nou la Bucuresti sa-si sarbatoreasca victoria si sa avertizeze Guvernul sa nu incerce sa treaca texte de lege asemanatoare in viitor.

Guvernul vrea sa-si convinga sustinatorii ca aceasta este o retragere strategica, ci nu o capitulare.

Totodata va incerca sa convinga publicul - si Comisia Europeana (CE) - ca exista o problema reala cu echilibrul puterilor in stat intre institutiile din Romania. si ca procurorii, judecatorii si serviciile secrete ar trebui strunite, scrie Nick Thorpe.

Cine pica: Guvernul sau doar Iordache?

Oamenii din strada nu par sa fie multumiti doar cu abrogarea ordonantei si ameninta ca vor continua sa iasa pana cand va pleca ministrul Justitiei sau chiar Guvernul. Pe de alta parte, guvernantii nu par sa cedeze foarte usor. Desi majoritatea analistilor politici se asteptau ca la finalul sedintei de guvern de ieri sa se anunte si demiterea sau demisia ministrului Justitiei, Florin Iordache, singurul anunt facut pe subiect a fost ca premierul i-a cerut sa isi analizeze activitatea. Cat de mare va continua sa mai fie presiunea strazii? Ce schimbari urmeaza pe scena politica romaneasca?

Saptamana care s-a incheiat a fost una extrem de importanta pentru democratia romaneasca si pentru statul de drept. Insa tensiunile abia au inceput.

Sursa foto cover: Dan Mihai Balanescu