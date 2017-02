Hofstede a estimat pentru Romania un nivel scazut al indicelui reprezentand individualismul (30), respectiv un grad ridicat de colectivism. Atunci cum se explica inertia si apatia fata de binele comun si fata de cauzele care servesc interesului public? „Ideea ca societatile se dezvolta mai mult sau mai putin in functie de anumite atribute culturale are o istorie lunga in stiintele sociale, desi este insotita uneori de critici si contestari. Termenii individualism–colectivism sunt dintre cei mai discutati din lista de insusiri folosite pentru a descrie societati. Din perspectiva sondajelor care compara tari, Romania are un nivel scazut de individualism, respectiv unul ridicat de colectivism, in comparatie cu tarile din Europa. Are vreo insemnatate aceasta diferentiere? Cel mai probabil, da!”, spune Gabriel Badescu, directorul Centrului pentru Studiul Democratiei.

Citeste articolul integral pe Revista CARIERE.