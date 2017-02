Aproximativ 200 de persoane protesteaza, luni dupa-amiaza, pentru a doua zi la rand, in fata Palatului Cotroceni, cerand demisia presedintelui Klaus Iohannis.

Protestatarii huiduie si scandeaza mesaje de sustinere a Guvernului Grindeanu, cerand demisia sefului statului. Oamenii afiseaza pancarte cu mesaje precum: "Iohannis, tradator de tara", "Iohannis, dictator, piroman". Si duminica, aproximativ 2.500 de persoane au protestat la Palatul Cotroceni, cerand demisia presedintelui Klaus Iohannis, pe care l-au numit "tradator de tara”, conform News.ro.

"DNA sa vina sa te ia", "Jos Iohannis", "PNL si USR aceeasi mizerie”, "Vrem guvern democrat", "Ghinion, am iesit si noi", "Grindeanu, nu te lasa, noi suntem de partea ta", "Ne-am saturat, te vrem suspendat" si "Jos Kovesi" au scandat protestatarii de la Palatul Cotroceni. Manifestatia s-a incheiat dupa aproximativ sapte ore, timp in care circulatia rutiera a fost blocata in fata Palatul Cotroceni, pe ambele sensuri ale bulevardelor Gheorghe Marinescu si Eroii Sanitari.

Protestul din fata Palatului Cotroceni a avut loc simultan cu manifestatia din Piata Victoriei, unde sase zile la rand s-au strans peste 100.000 de oameni, duminica numarul participantilor depasind 280.000. Duminica, manifestantii din Piata Victoriei au anuntat ca, chiar daca Guvernul a abrogat OUG de modificare a codurilor penale, nu renunta la proteste pentru ca Guvernul a mintit, a facut un abuz adoptand o ordonanta de urgenta pentru a schimba prevederi din codurile penale, in beneficiul unor politiceni, si trebuie sa raspunda pentru ce au facut si sa isi dea demisia. De asemenea, peste 350.000 de persoane au iesit sa protesteze duminica si in alte orase din tara: Cluj-Napoca, Sibiu si Timisoara - 40.000, Iasi - 30.000.

