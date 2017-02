Muzeul National de Arta al Romaniei (MNAR) a prelungit contractul de comodat pentru sculptura ”Cumintenia Pamantului” pana la finalul acestui an, a confirmat pentru Agentia de presa News.ro avocatul proprietarilor operei lui Constantin Brancusi, Bogdan Grabowski.

La inceputul acestui an, avocatul proprietarilor sculpturii a declarat pentru News.ro ca opera de arta a lui Constantin Brancusi se afla intr-o cutie la MNAR si a precizat ca muzeul a refuzat comodatul de 6 luni, preferand sa semneze unul pentru o luna. MNAR a semnat un contract pana la 31 decembrie 2016, care a fost prelungit pana la finalul lunii ianuarie, conform News.ro.

”Contractul de comodat pentru «Cumintenia Pamantului» s-a prelungit acum pana la sfarsitul anului. Cu cei de la muzeu nu putem discuta despre preemptiune si alte lucruri... Ministerul nu ne-a dat niciun semn pana acum, cred ca sunt ocupati cu alte lucruri”, a declarat luni Bogdan Grabowski pentru News.ro.

Bogdan Grabowski a spus ca proprietarii - Paula Ionescu si Alina Serbanescu - asteapta un raspuns ferm din partea statului privind achizitionarea sculpturii ”Cumintenia Pamantului”, pentru care si-a exprimat dorinta de a isi exercita dreptul de preemptiune in martie 2015. Pe 12 octombrie 2016, Guvernul a anuntat ca opera “Cumintenia Pamantului“ va fi achizitionata de statul roman. Sculptura "Cumintenia Pamantului", de Constantin Brancusi, a fost evaluata, in septembrie 2014, la 20 de milioane de euro. Ministerul Culturii a fost invitat sa isi exercite dreptul de preemtiune.

Proprietarii sculpturii ”Cumintenia Pamantului”, Paula Ionescu si Alina Serbanescu, au acceptat, in martie 2016, suma 11 milioane de euro pentru lucrare si termenul de 31 octombrie, care a fost recent prelungit pentru 30 noiembrie, pentru a primi banii pe care statul roman a decis sa ii plateasca pentru lucrarea lui Constantin Brancusi.

Guvernul Romaniei a propus ca achizitia operei lui Constantin Brancusi sa se faca printr-un efort comun al statului roman si al cetatenilor: suma de 5 milioane de euro a fost alocata de Guvern si era nevoie ca 6 milioane de euro sa fie colectate prin intermediul contributiilor voluntare ale persoanelor private si juridice.

Peste 100.000 de donatori au participat la campania de subscriptie nationala ”Brancusi e al meu”, menita sa sustina cumpararea de catre statul roman a sculpturii ”Cumintenia Pamantului”, iar suma stransa pana pe 30 septembrie, ziua in care conturile deschise la mai multe banci pentru donatii au fost inchise, a fost de 1.163.032 de euro.

Printr-o Ordonanta de Urgenta adoptata pe 12 octombrie, Executivul a stabilit ca diferenta intre sumele donate in cadrul campaniei de subscriptie publica dedicata sculpturii lui Constantin Brancusi si suma echivalenta in lei a 6 milioane de euro sa fie asigurata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii. Sculptura ”Cumintenia Pamantului” a fost expusa la MNAR pana in noiembrie 2012, cand a fost mutata de la Muzeul Cotroceni. Ea s-a aflat expusa la Muzeul Bancii Nationale din iunie pana pe 31 octombrie, cand a ajuns la Muzeul National de Arta al Romaniei.

Sursa foto: Agerpres Foto