Bancherul a raspuns criticilor aduse de Liviu Dragnea si a argumentat in postarea sa de pe Facebook ca prezenta sa la protestele din Piata Victoriei a fost o decizie personala si a facut-o pentru viitorul copiilor sai si al tarii in care locuieste.

"Inainte de a fi presedinte de banca sunt tata si imi pasa de viitorul copiilor mei si al tarii in care locuiesc. Nu cred ca din acest punct de vedere exista vreo diferenta fata de cei cu care m-am intalnit acolo - clienti, prieteni, parteneri de afaceri, antreprenori, sportivi, inca o campioana olimpica, angajati. La fel ca in cazul lor, dorinta mea pentru un viitor mai bun pentru copii mei, intr-o Romania mai prospera, este total legitima. Inteleg ca faptul ca imi pasa de ceea ce se intampla in Romania, tara unde am locuit 20 de ani si care pentru mine este acasa, ii deranjeaza pe unii. Am vazut reactii de indignare de la politicieni, declaratii ca ”nu este corect” sa ma aflu acolo." scrie presedintele Raiffeisen Bank in postarea de pe Facebook

Acesta a criticat schimbarile legislative facute peste noapte si a vorbit despre necesitatea unui mediu predictibil, de care mediul de business are nevoie pentru a fi performant. El s-a declarat nemultumit de faptul ca propunerile legislative nu sunt intotdeauna facute pe baza unei analize de impact:

"Pentru a crea valoare, pentru a creste productivitatea care ne va permite sa platim salarii mai mari avem nevoie de un sector privat performant. Afacerile au nevoie de un mediu predictibil, fara schimbari importante de legislatie facute peste noapte. Orice schimbare trebuie discutata cu cei afectati, printr-un proces amplu de consultare. Orice propunere legislativa trebuie facuta pe baza unei analize de impact - o alta prevedere legala care adesea nu este respectata de politicieni. Mediul de afaceri are nevoie de o perioada rezonabila de implementare a legilor.", a declarat Steven van Groningen.

In finalul postarii acesta a declarat ca se astepta ca prezenta sa fie exploatata si a declarat ca este un risc pe care si-l asuma.